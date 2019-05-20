شؤون فلسطينية

عائلة غولدين: نتنياهو وعدنا بعدم عقد أي اتفاق تهدئة قبل عودة الجنود

عائلة غولدين: نتنياهو وعدنا بعدم عقد أي اتفاق تهدئة قبل عودة الجنود
رام الله - دنيا الوطن
أكدت عائلة هادار غولدين الجندي المحتجز لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، أن رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، وعدها، بعدم عقد أي اتفاق هدنة مع حركة حماس قبل عودة الجنود، لافتة إلى أنه التزم بذلك بشكل علني، بحسب ما دجاء على موقع (مفزاك لايف).

وقال العائلة: "إن الاتفاق مع حماس، هو عملية احتيال على العائلات التي كانت تنتظر ما يقرب الخمسة أعوام، لإعادة أبنائها من ساحة المعركة.

وبحسب الموقع ذاته، فقد أضافت العائلة: "الاتفاق الفاشل الذي تم صياغته هو هدية وانتصار لحماس".

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