شؤون فلسطينية

التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس لستة أشهر.. تعرف على البنود

التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس لستة أشهر.. تعرف على البنود
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الأثنين، أن حماس وإسرائيل توصلا الى اتفاق وقف إطلاق النار لمدة ستة أشهر.

وقالت القناة: "إن الأتفاق تم التوصل اليه بوساطة ورعاية مصرية وأممية، ويتضمن، وقف كافة الأحداث والفعاليات على حدود قطاع عزة".

وبحسب القناة ذاتها، فإن الحديث لا يدور عن اتفاق مكتوب، وإنما عن تفاهمات متبادلة بين حركة حماس وإسرائيل.

ووفقا للقناة، سيقوم الفلسطينيون بوقف التظاهرات على حدود غزة، وابعاد الفاعليات لمسافة 300 متر من الحدود، ووقف الإرباك الليلي، والمسير البحري.

وقالت: "مقابل ذلك، ستقوم إسرائيل بتوسيع مساحة الصيد الى 15 ميلا بحريا، وتنفيذ المبادرات الدولية برعاية الأمم المتحدة، ونقل الأدوية والمساعدات المدنية، والتفاوض على مشكلة الكهرباء، والمعابر، والصحة والأموال".

وأشارت القناة، الى أن هذه التفاهمات ستستمر لمدة 6 شهور، وفي حال التزام الطرفين بها، سيتم البدء بالتفاوض على ملف الجنود الاسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة بقطاع غزة.

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