دولي

إيران ترفع مستوى تخصيب اليورانيوم "المنخفض" أربعة أضعاف

إيران ترفع مستوى تخصيب اليورانيوم "المنخفض" أربعة أضعاف
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
باشرت إيران، برفع حجم انتاجها من اليورانيوم المنخفض، وذلك رداً على الإجراءات الأمريكية الأخيرة والتصعيد مع واشنطن.

وقالت وكالة (تسنيم الإيرانية)، الاثنين، إن طهران رفعت حجم انتاجها من اليورانيوم المنخفض التخصيب أربعة أضعاف.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المتحدث بإسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي علي نجفي، عن عقد الاجتماع الثاني لهذه اللجنة مع سفراء الدول الأوروبية الأسبوع المقبل حول الاتفاق النووي.

وأشار علي نجفي، إلى أنه من المقرر أن يشارك في هذا الاجتماع سفراء الدول الأوروبية كألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا وسفراء باقي الدول.

وأضاف أنه من المقرر أن يتم خلال هذا الاجتماع الذي سيحضره أيضا رئيس وجميع أعضاء لجنة الأمن القومي في البرلمان، تبادل وجهات النظر حول القضايا المتعلقة بالاتفاق النووي والمنطقة وقرار إيران الأخير بشأن مهلة الستين يوما التي أعطيت للأوروبيين.

ونوه المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى إلى أنه لم يحدد تاريخ دقيق لعقد الاجتماع ولكن من المؤكد أنه سيعقد الأسبوع المقبل.

وكان المجلس الأعلى للأمن القومي قد أكد في بيان يوم 8 مايو، مخاطبا الدول الأعضاء في الاتفاق النووي، أن إيران ستوقف منذ تاريخ 8 مايو بعض إجراءاتها في الاتفاق النووي.

وأوضح البيان أن طهران لا تعتبر نفسها حاليا ملتزمة بمراعاة القيود المتعلقة بالاحتفاظ باحتياطي اليورانيوم المخصب واحتياطي الماء الثقيل.

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