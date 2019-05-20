عربي

وقف محاكمة علاء وجمال مبارك في قضية "التلاعب بالبورصة"

وقف محاكمة علاء وجمال مبارك في قضية "التلاعب بالبورصة"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قررت محكمة جنايات القاهرة، وقف النظر بقضية محاكمة علاء وجمال مبارك وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التلاعب بالبورصة" لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة.

وحددت محكمة الاستئناف جلسة 22 أيار/مايو الجاري للنظر في طلب رد هيئة المحكمة، حيث طلبت النيابة العامة امتناع المحكمة عن نظر الدعوى، بسبب صدور حكم سابق لأحد المتهمين بالقضية، وهو أحمد محمد نعيم في قضية منعه من التصرف بأمواله، حيث طلب المحامي بالحق المدني رد هيئة المحكمة لنفس السبب، وفق (روسيا اليوم).

وكتب علاء مبارك عبر حسابه على "تويتر": "في عامها الثامن وفي جلسة البورصة اليوم قررت المحكمة وقف الدعوى مؤقتا لحين الفصل في دعوى الرد المقدمة من المدعى بالحق المدني، وكانت النيابة في جلسة أمس والتي كانت مقررة للانتهاء من المرافعات المتبقية للمحامين قد طلبت امتناع المحكمة عن نظر الدعوى.. والحمد لله".

وكان النائب العام المصري الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد "أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون.

وأسندت النيابة لجمال مبارك اشتراكه بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص".

أخبار ذات صلة

شاهد: صاحب أشهر علامة نصر في حرب أكتوبر يرفعها مجدداً

شاهد: صاحب أشهر علامة نصر في حرب أكتوبر يرفعها مجدداً

شاهد: احتجاجاً على الموازنة.. آلالاف اللبنانيين يتظاهرون أمام السراي الحكومي في بيروت

شاهد: احتجاجاً على الموازنة.. آلالاف اللبنانيين يتظاهرون أمام السراي الحكومي في بيروت

إسرائيل تختبر نظاماً دقيقاً للتنبيه من الصواريخ قرب حدود لبنان

إسرائيل تختبر نظاماً دقيقاً للتنبيه من الصواريخ قرب حدود لبنان

وزير الخارجية العماني يصل إلى طهران ويلتقي نظيره الإيراني

وزير الخارجية العماني يصل إلى طهران ويلتقي نظيره الإيراني

رئيس أركان الجيش الجزائري: إجراء الانتخابات يُجنب البلاد الوقوع بالفراغ الدستوري

رئيس أركان الجيش الجزائري: إجراء الانتخابات يُجنب البلاد الوقوع بالفراغ الدستوري

الجامعة العربية تُعمم على الدول الأعضاء دعوة لعقد قمة عربية طارئة

الجامعة العربية تُعمم على الدول الأعضاء دعوة لعقد قمة عربية طارئة

السودان: اتفاق على تثبيت النقاط السابقة ومواصلة التفاوض

السودان: اتفاق على تثبيت النقاط السابقة ومواصلة التفاوض

مبارك: (صفقة القرن) ستؤدي إلى انفجار المنطقة.. على العرب التحرك

مبارك: (صفقة القرن) ستؤدي إلى انفجار المنطقة.. على العرب التحرك

التعليقات

الدنيا حكايات

صراع أمريكي تركي

صراع أمريكي تركي

شؤون فلسطينية

الوزير أبو جيش: ندعو أوروبا لمزيد من الدعم السياسي للقضية الفلسطينية

الوزير أبو جيش: ندعو أوروبا لمزيد من الدعم السياسي للقضية الفلسطينية

في الذكرى الــ29 لمجزرة &#34;عيون قارة&#34;.. فتح تؤكد على ضرورة إنهاء الانقسام

في الذكرى الــ29 لمجزرة "عيون قارة".. فتح تؤكد على ضرورة إنهاء الانقسام

خلال جلسته الأسبوعية.. مجلس الوزراء الفلسطيني يستمع لكلمة الاتحاد الدولية للاتصالات

خلال جلسته الأسبوعية.. مجلس الوزراء الفلسطيني يستمع لكلمة الاتحاد الدولية للاتصالات

المطران حنا: ليس من صلاحيات ترامب أن يشطب فلسطين من الخارطة

المطران حنا: ليس من صلاحيات ترامب أن يشطب فلسطين من الخارطة

احتجاجاً على قراره حول (BDS).. بحر يرسل برقية عاجلة لرئيس البرلمان الألماني

احتجاجاً على قراره حول (BDS).. بحر يرسل برقية عاجلة لرئيس البرلمان الألماني

وزيرة الصحة تشارك في اجتماع وزراء الصحة العرب في جنيف

وزيرة الصحة تشارك في اجتماع وزراء الصحة العرب في جنيف

المبادرة الوطنية تدعو الى مقاطعة حازمة وشاملة لمؤتمر المنامة الاقتصادي

المبادرة الوطنية تدعو الى مقاطعة حازمة وشاملة لمؤتمر المنامة الاقتصادي

هيئة مسيرات العودة تدعو إلى المشاركة في جمعة &#34;التراحم والتكافل&#34;

هيئة مسيرات العودة تدعو إلى المشاركة في جمعة "التراحم والتكافل"

منوعات

أساور كارتيير وأفخم الحلوى.. شاهد كيف احتفلت نجمات الخليج بالقرقيعان؟

أساور كارتيير وأفخم الحلوى.. شاهد كيف احتفلت نجمات الخليج بالقرقيعان؟

غادة عبدالرازق مُتهمة بإيحاءات خارجة وتشويه صورة المرأة

غادة عبدالرازق مُتهمة بإيحاءات خارجة وتشويه صورة المرأة

مادونا &#34;ترفع&#34; علم فلسطين في قلب تل أبيب

مادونا "ترفع" علم فلسطين في قلب تل أبيب

ابنة مصطفى قمر تخطف الأنظار في أول ظهور لها

ابنة مصطفى قمر تخطف الأنظار في أول ظهور لها

لبلبة كادت أن تموت غرقاً في مشهد مع عادل إمام

لبلبة كادت أن تموت غرقاً في مشهد مع عادل إمام

سهير البابلي في العناية المركزة

سهير البابلي في العناية المركزة

محمد رمضان الأول على يوتيوب بهذا المشهد

محمد رمضان الأول على يوتيوب بهذا المشهد

زوجة أحمد الفيشاوي تستغيث من &#34;الورم&#34; وتخشى فراق أبنائها

زوجة أحمد الفيشاوي تستغيث من "الورم" وتخشى فراق أبنائها

فيفي عبده: &#34;كنت هتزوج ممثل هندي&#34;

فيفي عبده: "كنت هتزوج ممثل هندي"

ماجد المصري يتحدث عن &#34;سجق&#34; خالد يوسف و القبلات الساخنة

ماجد المصري يتحدث عن "سجق" خالد يوسف و القبلات الساخنة

عربي

وقف محاكمة علاء وجمال مبارك في قضية &#34;التلاعب بالبورصة&#34;

وقف محاكمة علاء وجمال مبارك في قضية "التلاعب بالبورصة"

شاهد: صاحب أشهر علامة نصر في حرب أكتوبر يرفعها مجدداً

شاهد: صاحب أشهر علامة نصر في حرب أكتوبر يرفعها مجدداً

شاهد: احتجاجاً على الموازنة.. آلالاف اللبنانيين يتظاهرون أمام السراي الحكومي في بيروت

شاهد: احتجاجاً على الموازنة.. آلالاف اللبنانيين يتظاهرون أمام السراي الحكومي في بيروت

وزير الخارجية العماني يصل إلى طهران ويلتقي نظيره الإيراني

وزير الخارجية العماني يصل إلى طهران ويلتقي نظيره الإيراني