أول تعليق من حركة حماس على لقاء المنامة الاقتصادي

رام الله - دنيا الوطن

علق عضو المكتب السياي لحركة حماس، حسام بدران، على الدعوة الأمريكية لعقد لقاء اقتصادي في العاصمة البحرينية (المنامة) الشهر المقبل.





وقال بدران، في تغريدات له عبر (تويتر): إن الدعوة الأمريكية لعقد لقاء اقتصادي في البحرين هي خطوة أمريكية بالتنسيق الكامل مع الاحتلال ضمن محاولاتهم لتصفية القضية الفلسطينية.





وأضاف بدران: "شعبنا موحد في رفضه لما يسمى بصفقة القرن، فهي تصب في مصلحة الاحتلال فقط، ونحن شعب يعيش تحت الاحتلال وقضيتنا هي تحرر وطني وتقرير مصير".





وتابع بدران: "محاولات تجميل صورة الاحتلال عبر حلول إقتصادية لن تمر، فنحن أوفياء لدماء الشهداء وعذابات الأسرى،







واستطرد: "لن تستطيع قوة في الدنيا أن تفرض على شعبنا التخلي عن حقوقه او التنازل عن ثوابته، وهذه فرصة للتأكيد على دعوتنا لكل الفصائل والقوى والنخب والمكونات المختلفة لشعبنا الفلسطيني للاتفاق على إستراتيجية موحدة للوقوف امام التحديات وفي مقدمتها صفقة القرن".



وندعو كل الأطراف العربية والدولية إلى مقاطعة هذا اللقاء واشباهه".