دولي

ألمانيا تنفق مبلغا قياسياً على اللاجئين

ألمانيا تنفق مبلغا قياسياً على اللاجئين
رام الله - دنيا الوطن
أنفقت الحكومة الألمانية خلال السنة المنصرمة أكثر من 25 مليار دولار لتسهيل عملية اندماج ما يفوق مليون لاجئ داخل البلاد، إلى جانب مصاريف تخص محاربة أسباب الهجرة.

وجاء في وثيقة حكومية ألمانية أعدتها وزارة المالية، أن هذا الرقم القياسي للإنفاق يمثّل زيادة بنسبة 11% عن السنة التي قبلها، والتي شهدت إنفاق 20.8 مليار يورو، وفق (روسيا اليوم).

وأوضحت الوثيقة أن سبب زيادة هذه المصاريف يرجع إلى تكثيف ألمانيا للإجراءات الهادفة إلى إبقاء المهاجرين خارج الاتحاد الأوروبي، وتحسين ظروف معيشتهم في البلدان التي قدموا منها.

واستلمت 16 ولاية ألمانية 7.5 مليار يورو من الحكومة لتسهيل عملية إيواء واندماج مهاجرين قادمين من سوريا والعراق وأفغانستان، فيما خصصت الحكومة 7.9 مليار يورو لمحاربة "الأسباب الجذرية" للهجرة.

ومن المرتقب أن يناقش مجلس الوزراء الألماني التقرير الحكومي السنوي حول اللاجئين والاندماج، يوم الأربعاء المقبل.

أخبار ذات صلة

وساطة عراقية لتخفيف التوتر بين إيران والولايات المتحدة

وساطة عراقية لتخفيف التوتر بين إيران والولايات المتحدة

بشأن الترشح لرئاسة الوزراء.. وزير خارجية بريطانيا يرفض الإفصاح عن نواياه

بشأن الترشح لرئاسة الوزراء.. وزير خارجية بريطانيا يرفض الإفصاح عن نواياه

بكين تدعو واشنطن إلى الكف عن الأفعال الاستفزازية في بحر الصين الجنوبي

بكين تدعو واشنطن إلى الكف عن الأفعال الاستفزازية في بحر الصين الجنوبي

ظريف: ترامب يسعى لإنجاز ما فشل به الإسكندر المقدوني وجنكيز خان

ظريف: ترامب يسعى لإنجاز ما فشل به الإسكندر المقدوني وجنكيز خان

الرئيس الأوكراني الجديد يُعلن حل البرلمان

الرئيس الأوكراني الجديد يُعلن حل البرلمان

مقتل 11 شخصاً في إطلاق النار على حانة شمال البرازيل

مقتل 11 شخصاً في إطلاق النار على حانة شمال البرازيل

جامعة إسرائيلية ترفض إنشاء غرفة صلاة دائمة للطلبة المسلمين

جامعة إسرائيلية ترفض إنشاء غرفة صلاة دائمة للطلبة المسلمين

الكشف عن العناصر الأربعة الرئيسية بـ (صفقة القرن) الأمريكية

الكشف عن العناصر الأربعة الرئيسية بـ (صفقة القرن) الأمريكية

التعليقات

الدنيا حكايات

صراع أمريكي تركي

صراع أمريكي تركي

شؤون فلسطينية

في الذكرى الــ29 لمجزرة &#34;عيون قارة&#34;.. فتح تؤكد على ضرورة إنهاء الانقسام

في الذكرى الــ29 لمجزرة "عيون قارة".. فتح تؤكد على ضرورة إنهاء الانقسام

خلال جلسته الأسبوعية.. مجلس الوزراء الفلسطيني يستمع لكلمة الاتحاد الدولية للاتصالات

خلال جلسته الأسبوعية.. مجلس الوزراء الفلسطيني يستمع لكلمة الاتحاد الدولية للاتصالات

المطران حنا: ليس من صلاحيات ترامب أن يشطب فلسطين من الخارطة

المطران حنا: ليس من صلاحيات ترامب أن يشطب فلسطين من الخارطة

احتجاجاً على قراره حول (BDS).. بحر يرسل برقية عاجلة لرئيس البرلمان الألماني

احتجاجاً على قراره حول (BDS).. بحر يرسل برقية عاجلة لرئيس البرلمان الألماني

وزيرة الصحة تشارك في اجتماع وزراء الصحة العرب في جنيف

وزيرة الصحة تشارك في اجتماع وزراء الصحة العرب في جنيف

المبادرة الوطنية تدعو الى مقاطعة حازمة وشاملة لمؤتمر المنامة الاقتصادي

المبادرة الوطنية تدعو الى مقاطعة حازمة وشاملة لمؤتمر المنامة الاقتصادي

هيئة مسيرات العودة تدعو إلى المشاركة في جمعة &#34;التراحم والتكافل&#34;

هيئة مسيرات العودة تدعو إلى المشاركة في جمعة "التراحم والتكافل"

القوى الوطنية والإسلامية تؤكد رفضها لمحاولات الإدارة الأمريكية بالدعوة لمؤتمر اقتصادي بالبحرين

القوى الوطنية والإسلامية تؤكد رفضها لمحاولات الإدارة الأمريكية بالدعوة لمؤتمر اقتصادي بالبحرين

منوعات

أساور كارتيير وأفخم الحلوى.. شاهد كيف احتفلت نجمات الخليج بالقرقيعان؟

أساور كارتيير وأفخم الحلوى.. شاهد كيف احتفلت نجمات الخليج بالقرقيعان؟

غادة عبدالرازق مُتهمة بإيحاءات خارجة وتشويه صورة المرأة

غادة عبدالرازق مُتهمة بإيحاءات خارجة وتشويه صورة المرأة

مادونا &#34;ترفع&#34; علم فلسطين في قلب تل أبيب

مادونا "ترفع" علم فلسطين في قلب تل أبيب

ابنة مصطفى قمر تخطف الأنظار في أول ظهور لها

ابنة مصطفى قمر تخطف الأنظار في أول ظهور لها

لبلبة كادت أن تموت غرقاً في مشهد مع عادل إمام

لبلبة كادت أن تموت غرقاً في مشهد مع عادل إمام

سهير البابلي في العناية المركزة

سهير البابلي في العناية المركزة

محمد رمضان الأول على يوتيوب بهذا المشهد

محمد رمضان الأول على يوتيوب بهذا المشهد

زوجة أحمد الفيشاوي تستغيث من &#34;الورم&#34; وتخشى فراق أبنائها

زوجة أحمد الفيشاوي تستغيث من "الورم" وتخشى فراق أبنائها

فيفي عبده: &#34;كنت هتزوج ممثل هندي&#34;

فيفي عبده: "كنت هتزوج ممثل هندي"

ماجد المصري يتحدث عن &#34;سجق&#34; خالد يوسف و القبلات الساخنة

ماجد المصري يتحدث عن "سجق" خالد يوسف و القبلات الساخنة

عربي

شاهد: صاحب أشهر علامة نصر في حرب أكتوبر يرفعها مجدداً

شاهد: صاحب أشهر علامة نصر في حرب أكتوبر يرفعها مجدداً

شاهد: احتجاجاً على الموازنة.. آلالاف اللبنانيين يتظاهرون أمام السراي الحكومي في بيروت

شاهد: احتجاجاً على الموازنة.. آلالاف اللبنانيين يتظاهرون أمام السراي الحكومي في بيروت

وزير الخارجية العماني يصل إلى طهران ويلتقي نظيره الإيراني

وزير الخارجية العماني يصل إلى طهران ويلتقي نظيره الإيراني

رئيس أركان الجيش الجزائري: إجراء الانتخابات يُجنب البلاد الوقوع بالفراغ الدستوري

رئيس أركان الجيش الجزائري: إجراء الانتخابات يُجنب البلاد الوقوع بالفراغ الدستوري