وزيرة الصحة تشارك في اجتماع وزراء الصحة العرب في جنيف

رام الله - دنيا الوطنشاركت وزيرة الصحة د. مي الكيلة في اجتماع وزراء الصحة العرب في جنيف، قبيل انطلاق الدورة 72 لأعمال جمعية الصحة العالمية، اليوم الاثنين.وكان اجتماع وزراء الصحة العرب قد بدأ يوم أمس الأحد، واستُكمل اليوم، وناقش المشاريع الخاصة بالمجلس العربي للاختصاصات الصحية، حيث تم تشكيل الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية، وانتخاب الأمين العام له.‎وقالت الكيلة: إن هذه الدورة ستناقش مواضيع عدة من بينها التأهب لمواجهة طوارئ الصحة والاستجابة لها وتعزيز صحة اللاجئين والمهاجرين والأحوال الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل.‎وسيبحث ممثلون عن 194 دولة عضو بالجمعية ومنظمات وهيئات دولية سبل تحقيق التغطية الصحية الشاملة وإتاحة الأدوية واللقاحات والوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها وإنهاء السل والتأهب لمواجهة الانفلونزا الجائحة فضلاً عن قضايا صحية منها الصحة وتغير المناخ ومقاومة مضادات الميكروبات وضمان سلامة المرضى عبر مراقبة المياه والنظافة العامة في مرافق الرعاية الصحية والاستراتيجية العالمية بشأن صحة المرأة والطفل والمراهق.‎وستلتقي وزيرة الصحة على هامش أعمال جمعية الصحة العالمية مجلس وزراء الصحة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية والباسفيك، وقيادات صحية عالمية وعدداً من وزراء الصحة من الدول الصديقة لبحث تعزيز التعاون المشترك في المجال الصحي.