شؤون فلسطينية

وزيرة الصحة تشارك في اجتماع وزراء الصحة العرب في جنيف

وزيرة الصحة تشارك في اجتماع وزراء الصحة العرب في جنيف
وزيرة الصحة مي الكيلة
رام الله - دنيا الوطن
شاركت وزيرة الصحة د. مي الكيلة في اجتماع وزراء الصحة العرب في جنيف، قبيل انطلاق الدورة 72 لأعمال جمعية الصحة العالمية، اليوم الاثنين.

وكان اجتماع وزراء الصحة العرب قد بدأ يوم أمس الأحد، واستُكمل اليوم، وناقش المشاريع الخاصة بالمجلس العربي للاختصاصات الصحية، حيث تم تشكيل الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية، وانتخاب الأمين العام له.

‎وقالت الكيلة: إن هذه الدورة ستناقش مواضيع عدة من بينها التأهب لمواجهة طوارئ الصحة والاستجابة لها وتعزيز صحة اللاجئين والمهاجرين والأحوال الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل.

‎وسيبحث ممثلون عن 194 دولة عضو بالجمعية ومنظمات وهيئات دولية سبل تحقيق التغطية الصحية الشاملة وإتاحة الأدوية واللقاحات والوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها وإنهاء السل والتأهب لمواجهة الانفلونزا الجائحة فضلاً عن قضايا صحية منها الصحة وتغير المناخ ومقاومة مضادات الميكروبات وضمان سلامة المرضى عبر مراقبة المياه والنظافة العامة في مرافق الرعاية الصحية والاستراتيجية العالمية بشأن صحة المرأة والطفل والمراهق.

‎وستلتقي وزيرة الصحة على هامش أعمال جمعية الصحة العالمية مجلس وزراء الصحة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية والباسفيك، وقيادات صحية عالمية وعدداً من وزراء الصحة من الدول الصديقة لبحث تعزيز التعاون المشترك في المجال الصحي.

أخبار ذات صلة

في الذكرى الــ29 لمجزرة &#34;عيون قارة&#34;.. فتح تؤكد على ضرورة إنهاء الانقسام

في الذكرى الــ29 لمجزرة "عيون قارة".. فتح تؤكد على ضرورة إنهاء الانقسام

خلال جلسته الأسبوعية.. مجلس الوزراء الفلسطيني يستمع لكلمة الاتحاد الدولية للاتصالات

خلال جلسته الأسبوعية.. مجلس الوزراء الفلسطيني يستمع لكلمة الاتحاد الدولية للاتصالات

المطران حنا: ليس من صلاحيات ترامب أن يشطب فلسطين من الخارطة

المطران حنا: ليس من صلاحيات ترامب أن يشطب فلسطين من الخارطة

أول تعليق من حركة حماس على لقاء المنامة الاقتصادي

أول تعليق من حركة حماس على لقاء المنامة الاقتصادي

احتجاجاً على قراره حول (BDS).. بحر يرسل برقية عاجلة لرئيس البرلمان الألماني

احتجاجاً على قراره حول (BDS).. بحر يرسل برقية عاجلة لرئيس البرلمان الألماني

مجلس الوزراء يكشف تفاصيل خطة الـ 100 يوم للحكومة الفلسطينية

مجلس الوزراء يكشف تفاصيل خطة الـ 100 يوم للحكومة الفلسطينية

المبادرة الوطنية تدعو الى مقاطعة حازمة وشاملة لمؤتمر المنامة الاقتصادي

المبادرة الوطنية تدعو الى مقاطعة حازمة وشاملة لمؤتمر المنامة الاقتصادي

الرئيس عباس يصل الدوحة في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام

الرئيس عباس يصل الدوحة في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام

التعليقات

الدنيا حكايات

صراع أمريكي تركي

صراع أمريكي تركي

شؤون فلسطينية

في الذكرى الــ29 لمجزرة &#34;عيون قارة&#34;.. فتح تؤكد على ضرورة إنهاء الانقسام

في الذكرى الــ29 لمجزرة "عيون قارة".. فتح تؤكد على ضرورة إنهاء الانقسام

خلال جلسته الأسبوعية.. مجلس الوزراء الفلسطيني يستمع لكلمة الاتحاد الدولية للاتصالات

خلال جلسته الأسبوعية.. مجلس الوزراء الفلسطيني يستمع لكلمة الاتحاد الدولية للاتصالات

المطران حنا: ليس من صلاحيات ترامب أن يشطب فلسطين من الخارطة

المطران حنا: ليس من صلاحيات ترامب أن يشطب فلسطين من الخارطة

احتجاجاً على قراره حول (BDS).. بحر يرسل برقية عاجلة لرئيس البرلمان الألماني

احتجاجاً على قراره حول (BDS).. بحر يرسل برقية عاجلة لرئيس البرلمان الألماني

وزيرة الصحة تشارك في اجتماع وزراء الصحة العرب في جنيف

وزيرة الصحة تشارك في اجتماع وزراء الصحة العرب في جنيف

المبادرة الوطنية تدعو الى مقاطعة حازمة وشاملة لمؤتمر المنامة الاقتصادي

المبادرة الوطنية تدعو الى مقاطعة حازمة وشاملة لمؤتمر المنامة الاقتصادي

هيئة مسيرات العودة تدعو إلى المشاركة في جمعة &#34;التراحم والتكافل&#34;

هيئة مسيرات العودة تدعو إلى المشاركة في جمعة "التراحم والتكافل"

القوى الوطنية والإسلامية تؤكد رفضها لمحاولات الإدارة الأمريكية بالدعوة لمؤتمر اقتصادي بالبحرين

القوى الوطنية والإسلامية تؤكد رفضها لمحاولات الإدارة الأمريكية بالدعوة لمؤتمر اقتصادي بالبحرين

منوعات

أساور كارتيير وأفخم الحلوى.. شاهد كيف احتفلت نجمات الخليج بالقرقيعان؟

أساور كارتيير وأفخم الحلوى.. شاهد كيف احتفلت نجمات الخليج بالقرقيعان؟

غادة عبدالرازق مُتهمة بإيحاءات خارجة وتشويه صورة المرأة

غادة عبدالرازق مُتهمة بإيحاءات خارجة وتشويه صورة المرأة

مادونا &#34;ترفع&#34; علم فلسطين في قلب تل أبيب

مادونا "ترفع" علم فلسطين في قلب تل أبيب

ابنة مصطفى قمر تخطف الأنظار في أول ظهور لها

ابنة مصطفى قمر تخطف الأنظار في أول ظهور لها

لبلبة كادت أن تموت غرقاً في مشهد مع عادل إمام

لبلبة كادت أن تموت غرقاً في مشهد مع عادل إمام

سهير البابلي في العناية المركزة

سهير البابلي في العناية المركزة

محمد رمضان الأول على يوتيوب بهذا المشهد

محمد رمضان الأول على يوتيوب بهذا المشهد

زوجة أحمد الفيشاوي تستغيث من &#34;الورم&#34; وتخشى فراق أبنائها

زوجة أحمد الفيشاوي تستغيث من "الورم" وتخشى فراق أبنائها

فيفي عبده: &#34;كنت هتزوج ممثل هندي&#34;

فيفي عبده: "كنت هتزوج ممثل هندي"

ماجد المصري يتحدث عن &#34;سجق&#34; خالد يوسف و القبلات الساخنة

ماجد المصري يتحدث عن "سجق" خالد يوسف و القبلات الساخنة

عربي

شاهد: صاحب أشهر علامة نصر في حرب أكتوبر يرفعها مجدداً

شاهد: صاحب أشهر علامة نصر في حرب أكتوبر يرفعها مجدداً

شاهد: احتجاجاً على الموازنة.. آلالاف اللبنانيين يتظاهرون أمام السراي الحكومي في بيروت

شاهد: احتجاجاً على الموازنة.. آلالاف اللبنانيين يتظاهرون أمام السراي الحكومي في بيروت

وزير الخارجية العماني يصل إلى طهران ويلتقي نظيره الإيراني

وزير الخارجية العماني يصل إلى طهران ويلتقي نظيره الإيراني

رئيس أركان الجيش الجزائري: إجراء الانتخابات يُجنب البلاد الوقوع بالفراغ الدستوري

رئيس أركان الجيش الجزائري: إجراء الانتخابات يُجنب البلاد الوقوع بالفراغ الدستوري