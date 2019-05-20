شاهد: صاحب أشهر علامة نصر في حرب أكتوبر يرفعها مجدداً





وقالت الصفحة في منشور لها: "البطل محمد طه يعقوب صاحب أشهر علامة نصر أمام خط بارليف في انتصار حرب أكتوبر المجيدة، يرفع نفس العلامة اليوم من أعلى جسر تحيا مصر".

رام الله - دنيا الوطننشرت صفحة الفريق" كامل الوزير" المتخصصة في أخبار وزير النقل المصري، صورة للمجند المصري، محمد طه يعقوب" صاحب أشهر علامة نصر أمام خط بارليف في حرب أكتوبر عام 1973.ويعتبر جسر "تحيا مصر"، الجسر المعلق الأعرض في العالم حسب موسوعة غينيس، ويعتبره المصريون من أهم الإنجازات التي حدثت في الوقت الحالي، حيث يربط بين البحرين الأبيض والمتوسط، مرورا بأعلى نهر النيل.