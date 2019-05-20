المبادرة الوطنية تدعو الى مقاطعة حازمة وشاملة لمؤتمر المنامة الاقتصادي
رام الله - دنيا الوطن
دعت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية منظمة التحرير، والحكومة الفلسطينية، وجميع القوى السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني و القطاع الخاص الفلسطيني إلى إعلان مقاطعة حازمة وشاملة لمؤتمر المنامة الاقتصادي.
دعت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية منظمة التحرير، والحكومة الفلسطينية، وجميع القوى السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني و القطاع الخاص الفلسطيني إلى إعلان مقاطعة حازمة وشاملة لمؤتمر المنامة الاقتصادي.
وأضافت الحركة، أن هذا المؤتمر يهدف للترويج لحلول اقتصادية مزعومة كبديل للحل السياسي، وفي إطار السعي لمنح الشرعية الدولية لاستمرار الاحتلال الاسرائيلي و نظام الأبرتهايد العنصري الذي أنشأه.
وطالبت المبادرة الوطنية كافة الدول أو المؤسسات العربية برفض و مقاطعة فكرة المؤتمر الذي يرمي الى دق اسفين بين الشعب الفلسطيني والدول العربية ولفرض تطبيع مع الاحتلال والأبرتهايد الإسرائيلي.
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