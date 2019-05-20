دولي

بشأن الترشح لرئاسة الوزراء.. وزير خارجية بريطانيا يرفض الإفصاح عن نواياه

بشأن الترشح لرئاسة الوزراء.. وزير خارجية بريطانيا يرفض الإفصاح عن نواياه
وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت
رام الله - دنيا الوطن
رفض وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، الحديث بشأن الترشح لمنصب رئيس الوزراء، خلفا لرئيسة الحكومة تيريزا ماي.

وقال في تصريحات نقلتها وكالة (رويترز): إن التركيز يجب أن ينصب حاليا على تنفيذ الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وذكر هنت لدى سؤاله عما إذا كان سيسعى للترشح ليخلف رئيسة الوزراء تيريزا ماي "علينا أن نرى ما سيحدث وسوف يحين الوقت لمناقشة كل تلك الأمور التي يجب حسمها لكن الآن ما يريدني الناس أن أركز عليه أنا والجميع في حزب المحافظين هو تنفيذ الانسحاب من الاتحاد الأوروبي".

وردا على سؤال عما إذا كان سيدعم الخروج من التكتل دون اتفاق قال هنت "لن أؤيد أبدا للخروج دون اتفاق.. أعتقد أن الأمر سيعرقل الاقتصاد بشدة. والحقيقة هي أن لا أحد يعلم بالتحديد ما الذي سيحدث في هذا السيناريو. لكن أعتقد خلال التفاوض لا يمكنك أن تزيح تلك الخيارات من على الطاولة"، وفقاً لـ (رويترز).

أخبار ذات صلة

بكين تدعو واشنطن إلى الكف عن الأفعال الاستفزازية في بحر الصين الجنوبي

بكين تدعو واشنطن إلى الكف عن الأفعال الاستفزازية في بحر الصين الجنوبي

ظريف: ترامب يسعى لإنجاز ما فشل به الإسكندر المقدوني وجنكيز خان

ظريف: ترامب يسعى لإنجاز ما فشل به الإسكندر المقدوني وجنكيز خان

الرئيس الأوكراني الجديد يُعلن حل البرلمان

الرئيس الأوكراني الجديد يُعلن حل البرلمان

مقتل 11 شخصاً في إطلاق النار على حانة شمال البرازيل

مقتل 11 شخصاً في إطلاق النار على حانة شمال البرازيل

جامعة إسرائيلية ترفض إنشاء غرفة صلاة دائمة للطلبة المسلمين

جامعة إسرائيلية ترفض إنشاء غرفة صلاة دائمة للطلبة المسلمين

الكشف عن العناصر الأربعة الرئيسية بـ (صفقة القرن) الأمريكية

الكشف عن العناصر الأربعة الرئيسية بـ (صفقة القرن) الأمريكية

انتهاء مسابقة &#34;يوروفيجن&#34; في تل أبيب

انتهاء مسابقة "يوروفيجن" في تل أبيب

ترامب: لا نُريد أن تمتلك إيران أسلحة نووية

ترامب: لا نُريد أن تمتلك إيران أسلحة نووية

التعليقات

الدنيا حكايات

صراع أمريكي تركي

صراع أمريكي تركي

شؤون فلسطينية

هيئة مسيرات العودة تدعو إلى المشاركة في جمعة &#34;التراحم والتكافل&#34;

هيئة مسيرات العودة تدعو إلى المشاركة في جمعة "التراحم والتكافل"

القوى الوطنية والإسلامية تؤكد رفضها لمحاولات الإدارة الأمريكية بالدعوة لمؤتمر اقتصادي بالبحرين

القوى الوطنية والإسلامية تؤكد رفضها لمحاولات الإدارة الأمريكية بالدعوة لمؤتمر اقتصادي بالبحرين

التميمي: الحرم الإبراهيمي مسجد إسلامي صرف ويجب توفير الحماية الدولية له

التميمي: الحرم الإبراهيمي مسجد إسلامي صرف ويجب توفير الحماية الدولية له

تنقل 5035 مسافرًا عبر معبر الكرامة والاحتلال يمنع سفر أربعة

تنقل 5035 مسافرًا عبر معبر الكرامة والاحتلال يمنع سفر أربعة

العفو الدولية: وضع اللاجئين الفلسطينيين يقترب من الانهيار كل عام

العفو الدولية: وضع اللاجئين الفلسطينيين يقترب من الانهيار كل عام

الخارجية: صفقة القرن تنقل الصراع من الإطار السياسي إلى الديني بغطاء اقتصادي

الخارجية: صفقة القرن تنقل الصراع من الإطار السياسي إلى الديني بغطاء اقتصادي

وزارة المالية بغزة تُقرر دفع زكاة فطر الموظفين من مستحقاتهم

وزارة المالية بغزة تُقرر دفع زكاة فطر الموظفين من مستحقاتهم

46 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى

46 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى

منوعات

أساور كارتيير وأفخم الحلوى.. شاهد كيف احتفلت نجمات الخليج بالقرقيعان؟

أساور كارتيير وأفخم الحلوى.. شاهد كيف احتفلت نجمات الخليج بالقرقيعان؟

غادة عبدالرازق مُتهمة بإيحاءات خارجة وتشويه صورة المرأة

غادة عبدالرازق مُتهمة بإيحاءات خارجة وتشويه صورة المرأة

مادونا &#34;ترفع&#34; علم فلسطين في قلب تل أبيب

مادونا "ترفع" علم فلسطين في قلب تل أبيب

ابنة مصطفى قمر تخطف الأنظار في أول ظهور لها

ابنة مصطفى قمر تخطف الأنظار في أول ظهور لها

لبلبة كادت أن تموت غرقاً في مشهد مع عادل إمام

لبلبة كادت أن تموت غرقاً في مشهد مع عادل إمام

سهير البابلي في العناية المركزة

سهير البابلي في العناية المركزة

محمد رمضان الأول على يوتيوب بهذا المشهد

محمد رمضان الأول على يوتيوب بهذا المشهد

زوجة أحمد الفيشاوي تستغيث من &#34;الورم&#34; وتخشى فراق أبنائها

زوجة أحمد الفيشاوي تستغيث من "الورم" وتخشى فراق أبنائها

فيفي عبده: &#34;كنت هتزوج ممثل هندي&#34;

فيفي عبده: "كنت هتزوج ممثل هندي"

ماجد المصري يتحدث عن &#34;سجق&#34; خالد يوسف و القبلات الساخنة

ماجد المصري يتحدث عن "سجق" خالد يوسف و القبلات الساخنة

عربي

وزير الخارجية العماني يصل إلى طهران ويلتقي نظيره الإيراني

وزير الخارجية العماني يصل إلى طهران ويلتقي نظيره الإيراني

رئيس أركان الجيش الجزائري: إجراء الانتخابات يُجنب البلاد الوقوع بالفراغ الدستوري

رئيس أركان الجيش الجزائري: إجراء الانتخابات يُجنب البلاد الوقوع بالفراغ الدستوري

الجامعة العربية تُعمم على الدول الأعضاء دعوة لعقد قمة عربية طارئة

الجامعة العربية تُعمم على الدول الأعضاء دعوة لعقد قمة عربية طارئة

السودان: اتفاق على تثبيت النقاط السابقة ومواصلة التفاوض

السودان: اتفاق على تثبيت النقاط السابقة ومواصلة التفاوض