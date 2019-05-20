بشأن الترشح لرئاسة الوزراء.. وزير خارجية بريطانيا يرفض الإفصاح عن نواياه





وقال في تصريحات نقلتها وكالة (رويترز): إن التركيز يجب أن ينصب حاليا على تنفيذ الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.



وذكر هنت لدى سؤاله عما إذا كان سيسعى للترشح ليخلف رئيسة الوزراء تيريزا ماي "علينا أن نرى ما سيحدث وسوف يحين الوقت لمناقشة كل تلك الأمور التي يجب حسمها لكن الآن ما يريدني الناس أن أركز عليه أنا والجميع في حزب المحافظين هو تنفيذ الانسحاب من الاتحاد الأوروبي".



وردا على سؤال عما إذا كان سيدعم الخروج من التكتل دون اتفاق قال هنت "لن أؤيد أبدا للخروج دون اتفاق.. أعتقد أن الأمر سيعرقل الاقتصاد بشدة. والحقيقة هي أن لا أحد يعلم بالتحديد ما الذي سيحدث في هذا السيناريو. لكن أعتقد خلال التفاوض لا يمكنك أن تزيح تلك الخيارات من على الطاولة"، وفقاً لـ (رويترز).



رام الله - دنيا الوطنرفض وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، الحديث بشأن الترشح لمنصب رئيس الوزراء، خلفا لرئيسة الحكومة تيريزا ماي.