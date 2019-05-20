بكين تدعو واشنطن إلى الكف عن الأفعال الاستفزازية في بحر الصين الجنوبي

رام الله - دنيا الوطندعت الصين الولايات المتحدة الأمريكية، إلى الكف عن الأفعال الاستفزازية في بحر الصين الجنوبي.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لو كانغ، في بيان له اليوم الاثنين: "إننا ندعو الولايات المتحدة بإلحاح إلى وقف مثل هذه الأفعال الاستفزازية".وفي وقت سابق، أعلن الجيش الأمريكي أن إحدى سفنه أبحرت قرب جزيرة "سكاربورو شول" ببحر الصين الجنوبي، المتنازع عليها والتي تسيطر الصين عليها، وسط توتر العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).وتعد بعض الجزر والممرات في بحر الصين الجنوبي ضمن عدد متزايد من نقاط التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، والتي تشمل أيضا الحرب التجارية، والعقوبات الأمريكية، وتايوان.