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وزير الخارجية العماني يصل إلى طهران ويلتقي نظيره الإيراني

وزير الخارجية العماني يصل إلى طهران ويلتقي نظيره الإيراني
وزيرا خارجية إيران وعمان
رام الله - دنيا الوطن
أفادت الخارجية الإيرانية، أن وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، وصل إلى طهران، اليوم الاثنين.

وبحث بن علوي مع نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية والدولية، كما نقل موقع (روسيا اليوم).

وكان ظريف، قال: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مدفوعاً بـ "الفريق ب" يسعى لإنجاز ما فشل الإسكندر المقدوني، وجنكيز خان، وغيرهما من المعتدين عن القيام به.

وأضاف ظريف، في تغريدة له عبر (تويتر)، أن الإرهاب الاقتصادي والتهديد بالمذابح الجماعية، لن يقضيا على إيران، لافتاً إلى أن الإيرانيين، صمدوا آلاف السنين، بينما رحل المعتدون جميعاً، محذراً ترامب من استخدام هذه اللغة للتهديد، كونها غير فعالة، ولن تحقق أي شي.

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