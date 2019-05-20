شاهد: قيادي بفتح يُهاجم البحرين: مواقفها تَساوق مع (صفقة القرن)

رام الله - دنيا الوطن

هاجم نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، فايز أبو عيطة، دولة البحرين، معتبراً أن استقبالها لورشة عمل اقتصادية، يشارك فيها وزير إسرائيلي تطبيع مع الاحتلال.





وقال أبو عيطة، عبر صفحته الرسمية بـ (فيسبوك): إن استقبال دولة البحرين ورشة عمل اقتصادية، يشارك فيها وزير إسرائيلي تعد تطبيعاً مع الاحتلال، وتساوقاً مع صفقة القرن المرفوضة فلسطينياً وعربياً ودولياً.







وأضاف أبو عيطة: "القضية الفلسطينية قضية سياسية بامتياز، لا تُحل عبر الورشات أو المؤتمرات الاقتصادية، والحل يكمن في إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".







وطالب أبو عيطة، دولة البحرين الالتزام بالإجماع العربي ومبادرة السلام العربية، وعدم الخروج عن مقررات القمم العربية المتعاقبة.





يذكر، أن الإدارة الأمريكية، كشفت مساء الأحد، عن الجزء الأول من خطة السلام بمنطقة الشرق الأوسط، والمعروفة إعلامياً (صفقة القرن).



وأوضح البيت الأبيض، أنه سيتم عقد مؤتمر بالبحرين في شهر حزيران/ يونيو؛ لتشجيع الاستثمار بالمناطق الفلسطينية، وذلك خطوة أولى لخطة السلام في الشرق الأوسط، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



وأضاف البيت الأبيض، أن المؤتمر يهدف إلى تبادل الأفكار ومناقشة الاستراتيجيات، وحشد الدعم للاستثمارات الاقتصادية التي يمكن تحقيقها، من خلال خطة السلام.