القوى الوطنية والإسلامية تؤكد رفضها لمحاولات الإدارة الأمريكية بالدعوة لمؤتمر اقتصادي بالبحرين



أولاً

تؤكد القوى على رفضها لمحاولات الادارة الامريكية بالدعوة الى المؤتمر الاقتصادي في البحرين نهاية الشهر القادم بعد فشلها المتكرر في الاعلان عن ما يسمى صفقة القرن المشؤومة التي تحاول من خلالها المساس بحقوق شعبنا الثابتة والتاريخية مع التاكيد على ان الجزء الاكبر من هذه الصفقة قد تم تمريره في اطار الشراكة الكاملة مع الاحتلال منذ الاعلان عن القدس عاصمة للاحتلال ونقل السفارة الامريكية واستمرار اعلان الحرب المفتوحة ضد شعبنا ولتخرج الان لتتبنى موقف رئيس حكومة الاحتلا ل نتنياهو بأن الحل هو تحسينات وتسهيلات اقتصادية لتدعو الى عقد مؤتمر اقتصادي في البحرين لذر الرماد في العيون مؤكدين على رفضنا لحضور هذا الاجتماع ورفض سياسة الادارة الامريكية التي تعتقد ان الوقت سانح من اجل تمرير مخططاتها المعادية ومطالبة دولة البحرين برفض استقبالهذا المؤتمر وايضا الدول العربية بمقاطعته في ظل السياسات الامريكية المعادية والمتبنية لمواقف الاحتلال التي تحاول تكريس الاحتلال والاستيطان والتهويد والضم والضم من اجل الحيلولة دون اقامة الدولة الفلسطينية والقدس عاصمتها وشطب حق العودة للاجئين .



ثانيا ً:



تؤكد القوى على رفضها وادانتها لقرار البرلمان الالماني المعادي لحركة المقاطعة BDS ووصفها بمعاداة السامية في هجوم وحرب ضد شعبنا الفلسطيني وحقوقه الثابتة والمشروعة حيث ان حركة BDS تمثل جزء من مقاومة شعبنا الفلسطيني للاحتلال والابارتهايد مطالبين البرلمان الاوروبي للتراجع عن هذا القرار الذي ياتي في سياق تبني مواقف الاحتلال والادارة الامريكية التي تقوم بحرب مفتوحة ضد شعبنا الفلسطيني في محاولة لتمرير ما يسمى صفقة القرن الهادفة لتصفية قضيتنا الوطنية وفتح شهية الاحتلال على مزيد من تكريس الاحتلال والاستيطان الاستعماري للتنكر لحقوق شعبنا المتمثلة بحق العودة وحق تقرير المصير واقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس .



وفي هذا السياق نوجه التحية الى المتضامنين والعاملين بانجاح حركة المقاطعة على كل المستويات المحلية والاقليمية والدولية على الرغم من كل المحاولات من الادارة الامريكية والاحتلال بالحد من هذا النجاح الذي يصب الى جانب حقوق ونضال شعبنا .



وتدعو القوى جماهير شعبنا الى المشاركة الواسعة في الاعتصام والمسيرة الحاشدة امام الممثلية الالمانية في مدينة رام الله يوم الاربعاء القادم 22 / 5 الساعة 12 ظهرا ، رفضا لقرار البرلمان الالماني والمطالبة بالعودة عن هذا القرار ومطالبة الاحزاب الالمانية بمراجعة هذا الموقف الخطير الذي يمس بحقوقنا ونضالنا ضد الاحتلال .



ثالثا ً:

تدعو القوى الى المشاركة الواسعة امام سفارة فنزويلا يوم الثلاثاء 21 / 5 الساعة12 ظهرا للتضامن مع دولة فنزويلا ورئيسها وقيادتها الشرعيين وضد التدخلات الامريكية التي تحاول التدخل وفرض اجندتها بعيدا عن الديمقراطية التي تتشدق بها وتحاول ترويجها .





رابعاً:



تؤكد القوى على رفضها وتحذيرها لبعض الجهات المشبوهة التي تحاول الترويج للتعايش مع المستوطنين الاستعماريين او محاولات التطبيع التي تجري من خلال اللقاءات الاقتصادية وغيرها مؤكدين ان ما يجري في سياق ذلك لابد من رفع الغطاء الوطني ومحاسبتهم والضرب بيد من حديد على كل خروج عن الاجماع الوطني والتمسك الحازم بالموقف الوطني ورفض كل محاولات التجاوز والوهم ان هناك امكانية للتعامل مع الاحتلال في ظل اجندته .



خامسا ً:

تؤكد القوى على اهمية ترتيب وضعنا الداخلي والمضي بالتمسك بانهاء الانقسام واستعادة الوحدة من خلال تطبيق الاتفاقيات الموقعة في القاهرة والالتزام بالتخلص من الاتفاقات مع الاحتلال سواء الامنية او الاقتصادية او السياسية وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال الذي لايعترف بدولة فلسطين وعقد اجتماع وطني لتحشيد كل المواقف في مواجهة ما يسمى صفقة القرن ومحاولات الاحتلال الهادفة لفرض اجندتها بتكريس الاحتلال وضم المستوطنات الاستعمارية والحيلولة دون اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وضمان حق عودة اللاجئين ورفض لقاءات التطبيع العربية التي فتحت شهية الاحتلال لفرض اجندتها في الاراضي المحتلة والتصدي لقانون القومية العنصري والذي يجسد سياسة التطهير العرقي والابارتهايد وكل المخاطر ةالتحديات التي تحتاج الى موقف فلسطيني موحد في مواجهة كل ذلك واجهاضه وتقويضه والتمسك بنضالنا ومقاومتنا حتى حريتنا واستقلالنا ونيل باقي حقوقنا كاملة غير منقوصة .



رام الله - دنيا الوطنأكدت القوى الوطنية والإسلامية اليوم الاثنين، رفضها لمحاولات الإدارة الأمريكية بالدعوة إلى المؤتمر الاقتصادي في البحرين نهاية الشهر المقبل.جاء ذلك بعد أن عقدت قيادة القوى، اجتماعاً قيادياً بحثت فيه آخر المستجدات السياسية وقضايا الوضع الداخلي.كما أكدت القوى على رفضها وإدانتها لقرار البرلمان الألماني المعادي لحركة المقاطعة (BDS) ووصفها بمعاداة السامية في هجوم وحرب ضد شعبنا الفلسطيني وحقوقه الثابتة والمشروعة.وهذا نص بيان القوى الوطنية والإسلامية.