نقابة المحامين تتهم الأمن بغزة باعتقال محامٍ بطريقة غير مشروعة

وقال بيان صادر عن النقابة، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الاثنين: إن المباحث العامة في النصيرات، قامت باقتياد المحامي محمد عماد طبازة، ومن ثم تحويله للنيابة العامة، التي أصدرت أمر إفراج عنه من سرايا النيابة.





وأضاف البيان: "بالرغم من صدور قرار الإفراج، إلا أن الأجهزة الأمنية، استمرت باعتقاله بطريقه غير مشروعة"، مطالبةً كافة الجهات المختصة بالتدخل الفوري والعاجل؛ للإفراج عن المحامي.





ودعا البيان، وكيل وزارة الداخلية اللواء توفيق أبو نعيم، لإصدار أوامره للأجهزة الأمنية للإفراج الفوري عن المحامي طبازة.







وتابع البيان: "نأمل من الجهات المختصة مراعاة تطبيق القانون وعدم تقييد الحريات العامة والخاصة، والالتزام بما للمحامي من حقوق، وخاصة أن يتم إشعار النقابة قبل استدعاء أي محامٍ أو إخطار المحامي بالاستدعاء، وفقاً لما نص عليه القانون رقم (3) لسنة 1999 وتعديلاته، كما نحن ملتزمون بما علينا من واجبات وفقاً لما جاء في نص المادة (29) من القانون المذكور سابقاً".

رام الله - دنيا الوطناستنكرت نقابة المحامين الفلسطينيين، قيام الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، باعتقال المحامي محمد عماد طبازة، لليوم الخامس على التوالي بطريقه غير مشروعة.