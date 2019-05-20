شؤون فلسطينية

مجدلاني: أي فلسطيني سيحضر مؤتمر البحرين هو متعاون مع الأمريكيين وإسرائيل

مجدلاني: أي فلسطيني سيحضر مؤتمر البحرين هو متعاون مع الأمريكيين وإسرائيل
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني
رام الله - دنيا الوطن
أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني، أن السلطة الفلسطينية لن تشارك في المؤتمر، الذي ستنظمه الولايات المتحدة في البحرين كأول خطوة في إطار تطبيق (صفقة القرن).

ونقلت وكالة (رويترز) عن مجدلاني، قوله: "لن يكون هناك مشاركون فلسطينيون في ورشة العمل بالمنامة، وأي فلسطيني سيحضر المؤتمر، لن يكون سوى متعاون مع الأمريكيين وإسرائيل"، كما نقل موقع (روسيا اليوم).

وكشف البيت الأبيض عن أول إجراء سيتخذه قريباً في إطار تطبيق خطة السلام في الشرق الأوسط، التي تعدها إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والمعروفة باسم (صفقة القرن).

وأعلنت الولايات المتحدة والبحرين، في بيان مشترك صدر عنهما مساء أمس الأحد، أن العاصمة البحرينية المنامة، ستستضيف في 25 و26 حزيران/ يونيو المقبل، مؤتمراً للتشجيع على الاستثمار في المناطق الفلسطينية، كخطوة أولى لخطة السلام الخاصة بتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

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