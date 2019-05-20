ظريف: ترامب يسعى لإنجاز ما فشل به الإسكندر المقدوني وجنكيز خان

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مدفوعاً بـ "الفريق ب" يسعى لإنجاز ما فشل الإسكندر المقدوني، وجنكيز خان، وغيرهما من المعتدين عن القيام به.وأضاف ظريف، في تغريدة له عبر "تويتر"، أن الإرهاب الاقتصادي والتهديد بالمذابح الجماعية، لن يقضيا على إيران، لافتاً إلى أن الإيرانيين، صمدوا آلاف السنين، بينما رحل المعتدون جميعاً، محذراً ترامب من استخدام هذه اللغة للتهديد، كونها غير فعالة، ولن تحقق أي شي.وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران في تغريدة يوم الأحد، مما يزيد القلق من احتمال نشوب حرب بين الولايات المتحدة وإيران مع تصاعد حدة التوتر بين البلدين.وقال ترامب في التغريدة عبر (تويتر): "إذا أرادت إيران القتال فستكون النهاية الرسمية لها، لا تهددوا الولايات المتحدة مرة أخرى أبداً".