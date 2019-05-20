الرئيس الأوكراني الجديد يُعلن حل البرلمان





رام الله - دنيا الوطنأعلن الرئيس الأوكراني الجديد فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين حل البرلمان.وذكر، أن أولى مهامه، ستكون التوصل إلى وقف لإطلاق النار في شرق أوكرانيا، لكنه أضاف أنه لا يمكن إجراء حوار مع روسيا إلا بعد عودة الأراضي الأوكرانية، وأسرى الحرب، وفق ما نقلت وكالة (رويترز).