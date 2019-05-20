تنقل 5035 مسافرًا عبر معبر الكرامة والاحتلال يمنع سفر أربعة

رام الله - دنيا الوطنقالت الإدارة العامة للمعابر والحدود: إن 5035 مسافرًا تنقلوا في كلا الاتجاهين من (معبر الكرامة) مع الجانب الأردني يوم الأحد، فيما منع الاحتلال سفر أربعة مواطنين بحجة المنع الأمني.وذكرت الإدارة في بيان صادر اليوم الاثنين، أن عدد المغادرين بلغ 2500 مسافر، والقادمين 2535 مسافرًا، فيما أعاد الاحتلال أربعة مواطنين.ومن المقرر، أن يعمل المعبر، اليوم من الساعة السابعة والنصف صباحاً، وحتى التاسعة والنصف مساءً في كلا الاتجاهين.