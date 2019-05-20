شؤون فلسطينية

تنقل 5035 مسافرًا عبر معبر الكرامة والاحتلال يمنع سفر أربعة

تنقل 5035 مسافرًا عبر معبر الكرامة والاحتلال يمنع سفر أربعة
رام الله - دنيا الوطن
قالت الإدارة العامة للمعابر والحدود: إن 5035 مسافرًا تنقلوا في كلا الاتجاهين من (معبر الكرامة) مع الجانب الأردني يوم الأحد، فيما منع الاحتلال سفر أربعة مواطنين بحجة المنع الأمني.

وذكرت الإدارة في بيان صادر اليوم الاثنين، أن عدد المغادرين بلغ 2500 مسافر، والقادمين 2535 مسافرًا، فيما أعاد الاحتلال أربعة مواطنين.

ومن المقرر، أن يعمل المعبر، اليوم من الساعة السابعة والنصف  صباحاً، وحتى التاسعة والنصف مساءً في كلا الاتجاهين.

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