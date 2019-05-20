وزارة المالية بغزة تُقرر دفع زكاة فطر الموظفين من مستحقاتهم
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة المالية، بالتعاون مع هيئة الزكاة الفلسطينية، بغزة، اليوم الاثنين، عن دفع زكاة الفطر عن الموظفين الراغبين في دفعها، وذلك خصماً من مستحقاتهم.
وأضافت المالية وفق وكالة (الرأي) الحكومية: من يرغب تسجيل اسمه وعدد أفراد أسرته من خلال موقع التسجيل الموحد التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك من تاريخ اليوم الاثنين 20 أيار/ مايو، حتى نهاية يوم الاثنين 27 أيار/ مايو 2019.
وذكرت المالية، بأن قيمة مبلغ زكاة الفطر، حسب وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ودار الافتاء، سيكون تسعة شواكل للفرد الواحد، ويمكن للموظف الاستفادة من الخدمة لأسرته كاملة، بالإضافة لـ 2 من المُعالين.
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