46 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى

رام الله - دنيا الوطناقتحم عشرات المستوطنين صباح الاثنين، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.وأغلقت شرطة الاحتلال، الساعة الحادية عشرة صباحًا، باب المغاربة، عقب انتهاء فترة اقتحامات المستوطنين، وتوفير الحماية لهم أثناء تجولهم في المسجد الأقصى.وأفاد مسؤول العلاقات العامة والإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية، فراس الدبس، بأن 46 مستوطناً واثنين من عناصر مخابرات الاحتلال، اقتحموا المسجد الأقصى، عبر باب المغاربة، ونفذوا جولات في ساحاته، وسط تلقيهم شروحات عن "الهيكل" المزعوم.وواصلت شرطة الاحتلال، التضييق على دخول المصلين للمسجد الأقصى، ودققت في هوياتهم الشخصية، وذلك في ظل أجواء روحانية إيمانية، تشهدها ساحات المسجد خلال شهر رمضان المبارك.