دولي

مقتل 11 شخصاً في إطلاق النار على حانة شمال البرازيل

مقتل 11 شخصاً في إطلاق النار على حانة شمال البرازيل
رام الله - دنيا الوطن
قُتل 11 شخصاً، وأصيب آخر مساء أمس الأحد، بعد إطلاق مجموعة مسلحة النار على حانة في مدينة بيليم بشمال البرازيل.

وقال موقع (جي.1) الإخباري الإلكتروني: إن هذه المجموعة المسلحة، وصلت في سيارات ودراجة نارية، قبل قتل ست نساء وخمسة رجال بالرصاص في الحانة الواقعة بحي فقير في عاصمة ولاية بارا، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.

ولم تتوافر معلومات بشأن الدافع المحتمل وراء هذه الجريمة، ولم يتم اعتقال أحد بحلول مساء الأحد، ولم يتم إعطاء هويات الضحايا.

ووقعت هذه الجريمة في حي جواما، وهو أحد أكثر الأحياء عنفاً في منطقة بيليم، التي أرسلت السلطات إليها قوات اتحادية في آذار/ مارس لتعزيز الأمن.

وقُتل 756 شخصاً في جرائم عنف بولاية (بارا) خلال الربع الأول من العام الجاري.

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