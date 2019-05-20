أبو ردينة: أي خطة اقتصادية بلا آفاق سياسية لن تُفضي إلى شيء





وأعرب أبو ردينة عن تشاؤم السلطة الفلسطينية، إزاء خطة عقد مؤتمر في البحرين، للتشجيع على الاستثمار في الأراضي الفلسطينية، كأول خطوة لـ (صفقة القرن) الأمريكية، معتبراً إياها "عقيمة".



وشدّد على أن الفلسطينيين، لن يقبلوا بأي اقتراحات دون قيام دولة فلسطينية، عاصمتها القدس الشرقية.



ورداً على سؤال عما إذا كان الفلسطينيون ينوون حضور المؤتمر المقبل، قال: إن هذا القرار يعود إلى الرئيس محمود عباس، مشيراً إلى أن السلطة الفلسطينية، سبق أن اختارت عدم حضور اجتماع مماثل خلال شهر آذار/ مارس عام 2018 بهدف "تحسين الأوضاع الاقتصادية لأهالي غزة"، كما نقل موقع (روسيا اليوم).



وأعلن البيت الأبيض مساء أمس عن مبادرة المؤتمر، الذي سيعقد في المنامة خلال شهر حزيران/ يونيو المقبل، بمشاركة وزراء مالية عدة دول في الشرق الأوسط، وعدد من رجال الأعمال البارزين في المنطقة.

جاء ذلك، في حديث شبكة (سي إن إن) الأمريكية، تعليقاً على مبادرة "ورشة العمل" التي دار الحديث عنها مساء أمس الأحد، في بيان مشترك أصدرته الولايات المتحدة والبحرين.