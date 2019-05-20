عريقات لـ "واشنطن": تحسين ظروف المعيشة والاحتلال خطّان متوازيان لن يلتقيا

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، أنه لم تتم استشارة الجانب الفلسطيني، حول مؤتمر المنامة.



وأضاف في تغريدة عبر (تويتر): أن الجانب السياسي من (صفقة القرن) طُبّق: فـ "القدس عاصمة لإسرائيل، إسقاط قضية اللاجئين، اعتبار الاستيطان شرعياً، الأراضي الفلسطينية ليست محتلة وقرارات أخرى، حل القضية الفلسطينية، يعنى إنهاء الاحتلال، وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية".



وشدّد على أنه "لا يمكن التعايش بين المحتل والاحتلال، وتحسين ظروف المعيشة والاحتلال خطّان متوازيان لن يلتقيا".











وكشف البيت الأبيض عن أول إجراء سيتخذه قريباً في إطار تطبيق خطة السلام في الشرق الأوسط، التي تعدها إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والمعروفة باسم (صفقة القرن).



وأعلنت الولايات المتحدة والبحرين، في بيان مشترك صدر عنهما مساء أمس الأحد، أن العاصمة البحرينية المنامة ستستضيف في 25 و26 حزيران/يونيو المقبل مؤتمرا للتشجيع على الاستثمار في المناطق الفلسطينية كخطوة أولى لخطة السلام الخاصة بتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وكشف البيت الأبيض عن أول إجراء سيتخذه قريباً في إطار تطبيق خطة السلام في الشرق الأوسط، التي تعدها إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والمعروفة باسم (صفقة القرن).وأعلنت الولايات المتحدة والبحرين، في بيان مشترك صدر عنهما مساء أمس الأحد، أن العاصمة البحرينية المنامة ستستضيف في 25 و26 حزيران/يونيو المقبل مؤتمرا للتشجيع على الاستثمار في المناطق الفلسطينية كخطوة أولى لخطة السلام الخاصة بتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

رام الله - دنيا الوطن