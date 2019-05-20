انتهاء مسابقة "يوروفيجن" في تل أبيب

رام الله - دنيا الوطنفاز الهولندي دانكن لورانس في الحفل النهائي لمسابقة (يوروفيجن) الذي نُظّم في تلّ أبيب، وتابعه ملايين المشاهدين في العالم، عبر بثّ تلفزيوني مباشر، على الرغم من دعوات إلى مقاطعة المسابقة، أطلقها ناقدون لإسرائيل ومدافعون عن الفلسطينيين.وهي المسابقة الرابعة والستون للأغنية الأوروبية، وجرت هذه السنة في تلّ أبيب، بعد فوز الإسرائيلية نيطع برزلاي بالمسابقة العام الماضي بأغنية رسالتها الدعوة إلى تمكين المرأة.وبعد فوز برزلاي في عام 2018، سرت شكوك حول إمكان اختيار تلّ أبيب لاستضافة مسابقة 2019.وأرادت شخصيّات سياسية إسرائيلية مثل وزيرة الثقافة اليمينية ميري ريغيف، أن تكون القدس مركز المسابقة لأسباب سياسية.وواجهت إسرائيل حملات لمقاطعة المسابقة، قام بها ناشطون ينددون بمحاولة طمس حقيقة الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني.ودان البرلمان الألماني الجمعة "حركة مقاطعة إسرائيل"، أبرز محركي هذه الحملات، ووصفها بأنها "معادية للسامية"، وقال: إنّ تحرّكاتها تذكّر بالحملة النازية ضد اليهود، وتدعو الحركة إلى سحب الاستثمارات من إسرائيل، وفرض عقوبات عليها.وخيّمت أيضاً على المسابقة مخاوف من اندلاع تصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين، كما حصل في بداية الشهر الحالي.وحاول الفنانون المشاركون في المسابقة النأي بأنفسهم عن هذا النقاش السياسي.وتأمل إسرائيل في تحقيق أكبر إفادة ممكنة من المسابقة، لا سيما لناحية حصولها من دون أي مشاكل، ما يساهم في تقديم البلد بصورة مضيئة في الخارج.واللافت استضافة المسابقة فرقة (هاتاري) الإيسلندية في العرض النهائي، ومعروف عن الفرقة معارضتها المعلنة للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.وبدأت المرحلة النهائية من النسخة 64 لمسابقة "يوروفيجن" الساعة 19,00 ت غ، ودامت نحو ثلاث ساعات ونصف ساعة.وتنافس على المرحلة النهائية 26 شخصاً، وتمّ تحديد الفائز بقياس أصوات لجنة تحكيم تضمّ محترفين في المجال، وأصوات جمهور 43 بلداً تشارك في المسابقة.