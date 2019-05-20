شعث يُرحب بالوفد البرلماني التشيلي الذي يزور فلسطين



ومن المقرر، أن يزور الوفد اليوم مدينة القدس المحتلة، وقرية الخان الأحمر، وعدداً من المناطق المهددة بالمصادرة، على أن يلتقي غداً الوفد التشيلي الضيف.



وأكد شعث في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الاثنين، على أهمية التواصل مع الجهات الدولية والأحزاب في دول العالم؛ لحشد الدعم للقضية الفلسطينية، منتقداً قرار البرلمان الالماني، باعتبار حركة المقاطعة معاداة للسامية، واعتبر أنه أمر يثير الغضب والاهتمام، لأنه يستهدف مقاومة شعبنا للعنصرية الإسرائيلية.

رام الله - دنيا الوطنرحب مستشار الرئيس للشؤون الخارجية، الدكتور نبيل شعث، بالوفد البرلماني التشيلي، الذي يزور فلسطين، ويشمل جميع الأطياف السياسية في البرلمان التشيلي.