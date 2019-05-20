الدفاع المدني يُوضّح حقيقة ما يُشاع عن ارتفاع الحرارة في فلسطين

وأوضح العزة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الاثنين، بأن أي نشرات صادرة عن الدفاع المدني، تتعلق بدرجات الحرارة، تستند إلى الأرصاد الجوية الفلسطينية، والتي تتسم بالدقة والموضوعية، مؤكداً أن الأيام المقبلة ستشهد ارتفاعاً على درجات الحرارة، لكن ليس كما أُشيع.





ودعا العزة المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم ترك أبنائهم في المركبات.



رام الله - دنيا الوطننفى مدير العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني، الرائد نائل العزة، ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نشرة تتعلق بإرشادات حول ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق، مؤكداً أن المتداول صادر عن الدفاع المدني في إحدى الدول التي تصل فيها الحرارة لدرجات قياسية.