الشرطة: إلقاء القبض على مواطنيْن يشتبه بارتكابها جريمة مقتل الشاب ثائر صنوبر
رام الله - دنيا الوطن
أكد المتحدث باسم الشرطة، العقيد لؤي إرزيقات، إلقاء القبض على مواطنيْن، يشتبه بارتكابها جريمة مقتل الشاب ثائر صنوبر في قرية يتما جنوب نابلس عصر أمس.
وقال إرزيقات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الاثنين: إنه تم إلقاء القبض على المواطنين في ساعة متأخرة من الليل، بعد محاولتهما الهرب، مضيفاً أن التحقيقات مستمرة للوقوف على أسباب ارتكابهما الجريمة.
أكد المتحدث باسم الشرطة، العقيد لؤي إرزيقات، إلقاء القبض على مواطنيْن، يشتبه بارتكابها جريمة مقتل الشاب ثائر صنوبر في قرية يتما جنوب نابلس عصر أمس.
وقال إرزيقات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الاثنين: إنه تم إلقاء القبض على المواطنين في ساعة متأخرة من الليل، بعد محاولتهما الهرب، مضيفاً أن التحقيقات مستمرة للوقوف على أسباب ارتكابهما الجريمة.
التعليقات