الشرطة: إلقاء القبض على مواطنيْن يشتبه بارتكابها جريمة مقتل الشاب ثائر صنوبر



وقال إرزيقات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الاثنين: إنه تم إلقاء القبض على المواطنين في ساعة متأخرة من الليل، بعد محاولتهما الهرب، مضيفاً أن التحقيقات مستمرة للوقوف على أسباب ارتكابهما الجريمة.







رام الله - دنيا الوطنأكد المتحدث باسم الشرطة، العقيد لؤي إرزيقات، إلقاء القبض على مواطنيْن، يشتبه بارتكابها جريمة مقتل الشاب ثائر صنوبر في قرية يتما جنوب نابلس عصر أمس.