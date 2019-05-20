السعودية: اعتراض صواريخ حوثية باتجاه مكة وجدة

رام الله - دنيا الوطناعترضت قوات الدفاع الجوي السعودية، فجر الاثنين، صاروخين باليستيين، الأول فوق مدينة الطائف، وكان متجهاً إلى مكة المكرمة، والآخر فوق مدينة جدة، وفق شهود عيان.وبحسب (العربية) تمكنت الدفاعات الجوية السعودية، بحسب الفيديوهات المتداولة، من تدمير الصاروخين الباليستيين.ويُنتظر، أن تصدر السلطات السعودية بياناً رسمياً في وقت لاحق.يذكر، أن محاولة (الميليشيات الحوثية) استهداف مكة المكرمة ليست الأولى من نوعها، وكان آخرها في تموز/ يوليو 2017.