شؤون فلسطينية

فيديو: اعتقال عريس و(22) من المشاركين في حفل زفافه في القدس

فيديو: اعتقال عريس و(22) من المشاركين في حفل زفافه في القدس
العريس الأسير المحرر رامي الفاخوري
رام الله - دنيا الوطن
فرضت محكمة صلح الاحتلال، غربي المدينة المقدسة، اليوم الاثنين، أحكاماً بالسجن الفعلي على مجموعة من الشبان المقدسيين بتهمة مشاركتهم في حفل زفاف أسير مقدسي مُحرر، في سابقة قضائية هي الأولى من نوعها.

وأفادت لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين المقدسيين، بأن الاحتلال قضى بسجن العريس الأسير المحرر رامي الفاخوري لمدة شهرين ونصف، إضافة إلى ستة أشهر مع وقف التنفيذ، علماً أن الاحتلال اعتقله إدارياً منذ 22 كانون الأول/ ديسمبر 2018 بقرار صادر عن نتنياهو.

وشملت الأحكام الأسير محمود عبداللطيف بالسجن الفعلي لمدة 35 يوماً، إضافة إلى ستة أشهر مع وقف التنفيذ، والأسير المحرر ماجد الجعبة بالسجن الفعلي لمدة 35 يوماً، إضافة إلى ستة أشهر مع وقف التنفيذ، وسيسلم نفسه بتاريخ 22 آب/ أغسطس 2019، والأسير المحرر عماد أبو سنينة، بالسجن الفعلي لمدة 31 يوماً إضافة إلى ستة أشهر مع وقف التنفيذ، وسيسلم نفسه بتاريخ 22/8.

وكان الإعلام الإسرائيلي، قد بث تقارير إعلامية تحريضية كبيرة، تستهدف العريس، والمجموعة المذكورة، كونهم من الأسرى، الذين اعتقلوا عدة مرات، بتهم تتعلق بالمسجد الأقصى المبارك.

 

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