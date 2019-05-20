الاقتصاد تُسجّل 162 شركة و300 علامة تجارية وترخص مصانع خلال الشهر الماضي



رخص الاستيراد

شهد عدد رخص الاستيراد لشهر نيسان 2019 ارتفاعاً بنسبة 12.2% مقارنة بالشهر السابق، في حين انخفض هذا العدد بنسبة 27.3% مقارنة مع شهر نيسان من العام 2018، كما شهدت قيمة رخص الاستيراد ارتفاعاً بنسبة 15.5% مقارنة بالشهر السابق، و17.0% مقارنة مع الشهر المناظر 2018، حيث أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني 1907 رخصة استيراد خلال شهر نيسان 2019، وبقيمة إجمالية بلغت 186.1 مليون دولار تقريباً.



حماية المستهلك

قامت طواقم حماية المستهلك في الوزارة خلال الشهر الماضي بتنفيذ 401 جولة تفتيشية، زارت خلالها 2,710 محل، وتبين من هذه الزيارات أن هناك 172 محلاً من هذه المحلات مخالفة للتعليمات والقوانين، وأحالت 26 تاجراً للقضاء لمخالفتهم

القوانين.



مراقبة ودمغ المعادن الثمينة

شهدت كمية الذهب الوارد إلى مديرية مراقبة ودمغ المعادن الثمينة لشهر نيسان ارتفاعاً بنسبة 7.9% مقارنة مع الشهر السابق، وانخفاضاً بنسبة 4.6% بالمقارنة مع نيسان من العام 2018، كما أن كمية الذهب المدموغ لهذا الشهر شهدت ارتفاعاً

بنسبة 8.1% بالمقارنة مع الشهر السابق، وانخفاضاً بنسبة 4.0% مقارنة مع نفس الشهر من عام 2018، حيث بلغت كمية الذهب المدموغ حوالي 895.427 كغم.



حقوق الملكية الفكرية

أما بخصوص حقوق الملكية الفكرية تم إيداع 218 علامة تجارية لدى الوزارة من أجل تسجيلها خلال شهر نيسان 2019، وقد تم تسجيل 300 علامة جديدة بالفعل، كما تم تجديد 118 علامة تجارية بعد مرور أكثر من سبع سنوات على تسجيلها، وعلى صعيد آخر تم إيداع رسم صناعي واحد، في حين لم يتم تسجيل أي رسم صناعي، بينما تم إيداع 2 براءة اختراع، بالمقابل لم يتم تسجيل أية براءة اختراع خلال شهر نيسان 2019.



خدمات اللامركزية

شهد عدد خدمات اللامركزية لشهر نيسان 2019 انخفاضاً بنسبة 1.6% مقارنة بالشهر السابق، و13.9% مقارنة مع نفس الشهر من عام 2018، حيث قامت الوزارة بتقديم 5,343 خدمة لامركزية من خلال مديرياتها الفرعية.



رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الاثنين: إنها سجلتخلال الشهر الماضي 162 شركة جديدة في محافظات الضفة الغربية برأسمال إجمالي وصل إلى 17.8 مليون دولار أمريكي تقريباً.ووفق التقرير الشهري الصادرعن دائرة السياسات والإحصاء في الوزارة شهد عدد الشركات الجديدة المسجلة لشهر نيسان 2019 انخفاضاً بنسبة 8.0% مقارنة بالشهر السابق وكذلك بنفس النسبة مع الشهر المناظر من العام 2018، كما سجل رأس المال(المصرح به عند التسجيل) لهذه الشركات انخفاضاً بنسبة 52.5% مقارنة مع الشهر السابق، وانخفاضاً بنسبة 12.3% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حيثالسجل التجاريوأشار التقرير إلى أن عدد التجار الجدد المسجلين في السجل التجاري شهر نيسان سجل إنخفاضاً بنسبة 12.1% مقارنة بالشهر السابق، وارتفاعاً بنسبة 169.8% بالمقارنة مع شهر نيسان من عام 2018، حيث قامت وزارة الاقتصاد الوطني خلال شهر نيسان 2019 بتسجيل 437 تاجراً جديداً.ترخيص المصانعوأفادت نتائج التقرير ترخيص الوزارة في ذات الفترة 5 مصانع جديدة بقيمة رأس مال بلغت 4.9 مليون دولار، حيث سجل عدد المصانع الجديدة انخفاضاً بنسبة 68.8% مقارنة مع الشهر السابق، و72.2% مقارنة بالشهر المناظر 2018، كما شهدت قيمة رأس المال لهذه المصانع انخفاضاً بنسبة 74.7% مقارنة بالشهر السابق و47.3% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2018شهادات المنشأوصادقت الوزارة على 528 شهادة منشأ بقيمة 11.1 مليون دولار أمريكي حيث سجلت قيمة شهادات المنشأ انخفاضاً بنسبة 7.5% لشهر نيسان 2019 مقارنة بالشهر السابق، وارتفعت هذه القيمة بنسبة 6.7% مقارنة مع الشهر المناظر 2018، في حينسجل عدد شهادات المنشأ خلال هذا الشهر ارتفاعاً بنسبة 20.5% مقارنة بالشهر السابق، مقابل انخفاض بنسبة 13.6% مقارنة مع الشهر المناظر من العام 2018.