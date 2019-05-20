فيديو: اشتية: لم نُسْتَشَر بشأن المؤتمر الاقتصادي بالبحرين.. وهذه ملامح خطة الـ"100 يوم"
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الاثنين، أنه لم تتم استشارة الفلسطينيين بمؤتمر البحرين الدولي، الذي أعلنت الولايات المتحدة عقده أواخر حزيران/ يونيو المقبل، كخطوة أولى من (صفقة القرن).
وقال اشتية خلال كلمته في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي:
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الاثنين، أنه لم تتم استشارة الفلسطينيين بمؤتمر البحرين الدولي، الذي أعلنت الولايات المتحدة عقده أواخر حزيران/ يونيو المقبل، كخطوة أولى من (صفقة القرن).
وقال اشتية خلال كلمته في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي:
الحل السياسي المقبول لدينا، يتمثل بإنهاء الاحتلال، وفقاً للشرعية الدولية فقط، ولا نخضع للابتزار، ولا نقايض حقوقنا الوطنية بالأموال.
وبخصوص عمل الحكومة، قال اشتية: إن الحكومة بدأت عملها وفقاً لخطة الـ "100 يوم"، مشيراً إلى أن ملامح الخطة تتمثل في تشجيع الزراعة والسياحة، والحد من الفقر والبطالة، وخلق مشاريع تنموية، وصون الحريات العامة، ودعم المرأة.
وبخصوص عمل الحكومة، قال اشتية: إن الحكومة بدأت عملها وفقاً لخطة الـ "100 يوم"، مشيراً إلى أن ملامح الخطة تتمثل في تشجيع الزراعة والسياحة، والحد من الفقر والبطالة، وخلق مشاريع تنموية، وصون الحريات العامة، ودعم المرأة.
وأضاف: أن الخطة تستند أيضاً إلى الانفكاك عن الاحتلال من خلال وقف التحويلات الطبية، وتعزيز المنتج الوطني، والتوجه للتنمية بالعناقيد من خلال التخطيط الاقتصادي الشامل.
وأعلن عن توفير الحكومة لقرض بمبلغ 50 مليون دولار، لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء مع إمكانية شراء الكهرباء من الأردن.
وأعلن عن توفير الحكومة لقرض بمبلغ 50 مليون دولار، لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء مع إمكانية شراء الكهرباء من الأردن.
إلى ذلك، أكد اشتية، أن الحكومة ستقوم بإجراء انتخابات في 14 بلدية، خلال أقل من 90 يوماً.
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