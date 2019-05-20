26 من أهالي الأسرى يزورون 15 من أبنائهم في سجن (رامون)
رام الله - دنيا الوطن
توجهت دفعة جديدة من أهالي أسرى قطاع غزة، صباح اليوم الاثنين، لزيارة أبنائهم في سجن (رامون) الإسرائيلي.
وأوضحت سهير زقوت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن 26 من أهالي أسرى غزة، بينهم 7 أطفال، توجهوا لزيارة 15 أسيراً في سجن (رامون).
يشار إلى أن ذوي الأسرى، يتوجهون لزيارة أبنائهم في سجون الاحتلال مرة واحدة كل شهرين، فيما يُمنع عشرات الأسرى من قطاع غزة من زيارة ذويهم لهم.
توجهت دفعة جديدة من أهالي أسرى قطاع غزة، صباح اليوم الاثنين، لزيارة أبنائهم في سجن (رامون) الإسرائيلي.
وأوضحت سهير زقوت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن 26 من أهالي أسرى غزة، بينهم 7 أطفال، توجهوا لزيارة 15 أسيراً في سجن (رامون).
يشار إلى أن ذوي الأسرى، يتوجهون لزيارة أبنائهم في سجون الاحتلال مرة واحدة كل شهرين، فيما يُمنع عشرات الأسرى من قطاع غزة من زيارة ذويهم لهم.
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