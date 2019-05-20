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الشعبية تُحذر من خطوة "ورشة البحرين" المسمومة وتدعو لموقف وطني موحد ضدّها

الشعبية تُحذر من خطوة "ورشة البحرين" المسمومة وتدعو لموقف وطني موحد ضدّها
رام الله - دنيا الوطن
حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، من خطورة ما تُسمّى "الورشة الاقتصادية"، المقرر عقدها في البحرين، تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار"، والتي أُعلن أنها المرحلة الأولى من (صفقة القرن). 

ورأت الجبهة، أنّ عقد الورشة في البحرين لا يعدو عن كونه منصّة لإعلان الانخراط الرسمي العربي بغالبيته في تبني (صفقة القرن)، وتبني رؤية نتنياهو المدعومة أمريكياً لما يُسمى السلام الاقتصادي، كحلٍ للصراع العربي والفلسطيني مع الكيان الصهيوني.

ودعت الجبهة الشعبية إلى موقفٍ فلسطينيّ موّحد، يُعلن رفض أيّة مشاركة رسمية أو غيرها في ورشة البحرين المسمومة، ومحاسبة من يخرج على هذا الموقف، ومقاومة أيّة نتائج تصدر عنها، كجزءٍ من مقاومتنا الشاملة لـ (صفقة القرن) التي تستهدف تصفية قضيتنا وحقوقنا الوطنية.

ودعت الجبهة الرئاسة الفلسطينية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إلى إعلان موقف واضح وصريح لا لبس فيه، برفض ومقاومة ورشة البحرين، والمبادرة بالدعوة إلى عقد اجتماع عاجل للجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، من أجل الاتفاق على خطة موحدة، وسياسات مشتركة، تتصدى لمخطط تصفية القضية على مختلف الجبهات، والتحرك العاجل لقطع الطريق على أية مساعٍ لاستصدار قرارات داعمة لورشة البحرين المشبوهة، من قبل القمتين الخليجية والعربية، التي دعا إليهما العاهل السعودي نهاية هذا الشهر، وعدم السماح بأي حالٍ من الأحوال لأنّ تتبنّى القمّتان، صراحة أو مواربة، (صفقة القرن) التصفوية.

ودعت الجبهة الشعوب العربية وقواها الوطنية والتقدمية إلى التحرك العاجل؛ لحماية قضيتها المركزية، قضية فلسطين، والتصدي لأنظمتها التابعة للإدارة الأمريكية، ومخططاتها المعادية لمصالح شعوبها، ولسياساتها التطبيعية مع الكيان الصهيوني.

وختمت الجبهة بتحذير أي نظام عربي يتآمر على قضية وحقوق الشعب الفلسطيني، أو يساهم بتمرير مخططات تصفيتها، لأن الشعب الفلسطيني مسنودًا بأمته العربية لن يسمح بذلك، وسيبقى رغم أية ظروف مجافية، مدافعاً عن قضيته وحقوقه بكل الوسائل التي تكفل له ذلك.

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