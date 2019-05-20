الاتحاد الأوروبي: لم نُباشر بأي دراسة حول المنهاج الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطنقال الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إنه لم يباشر بأي دراسة حول المنهاج الفلسطيني، وأنه ليس هناك أي تحقيق من قبل الاتحاد الأوروبي في الكتب المدرسية الفلسطينية.وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان أصدره مكتبه في القدس، أن "هناك نية لإجراء دراسة أكاديمية، تهدف إلى تقديم تحليل شامل وموضوعي للكتب المدرسية الفلسطينية الحالية"، وأن هذه الدراسة الأكاديمية المستقلة المقترحة حول الكتب المدرسية الفلسطينية- في حال نفذت- ستساعد على مراجعة الكتب المدرسية الفلسطينية وفقًا للمعايير الدولية، على سبيل المثال لا الحصر، معايير (يونسكو) منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، للسلام والتسامح وغير العنف في التعليم.وبين الاتحاد أنه ضمن تخطيط الدراسة، سيتم مناقشتها مع أطراف دولية ومحلية، وبما يساهم في تطوير جودة التعليم لجميع الطلاب الفلسطينيين.وذكر الاتحاد الأوروبي، أنه يدعم السلطة الفلسطينية من خلال المساهمة في دفع الرواتب والمعاشات التقاعدية لأكثر من (30000) معلم ومعلمة.واختتم الاتحاد بيانه بالقول: "مزاعم التحريض على العنف سواء في إسرائيل وفلسطين، نقوم بمناقشتها بانتظام مع الطرفين".