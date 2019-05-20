محكمة الاحتلال تُقدم لائحة اتهام ضد زكريا الزبيدي

رام الله - دنيا الوطنقدمت محكمة الاحتلال العسكرية، اليوم الاثنين، لائحة اتهام بحق عضو المجلس الثوري لحركة فتح زكريا الزبيدي.وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: إن المحكمة قررت عدم الكشف عن بنود الاتهام، والتعامل معها تحت بند السرية.واعتقل الزبيدي في شباط/ فبراير الماضي من مدينة رام الله، وخضع لتحقيق مكثف لدى جهاز الشاباك الإسرائيلي.وأفادت قناة (كان) الإسرائيلية، أنه من المتوقع تقديم لائحة اتهام ضد القيادي السابق في (كتائب الأقصى) الزبيدي، حول نشاطه خلال الانتفاضة الثانية في صفوف كتائب شهداء الاقصى.وكان الزبيدي قد حصل على (إعفاء) بعدم ملاحقته من إسرائيل بموجب اتفاق وُقِّعَ بين السلطة الفلسطينية، وحكومة الاحتلال.