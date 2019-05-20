الاحتلال يُبعد حارسين عن الأقصى لمدة 15 يوماً

رام الله - دنيا الوطنأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، عن حارسي المسجد الأقصى المبارك: سمير اليمن، وسائد السلايمة، بشرط إبعادهما عن المسجد الأقصى المبارك لمدة خمسة عشر يوماً.وبحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية، كانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الحارسين بعد عصر أمس، واستولت على عشرات الطرود الغذائية والتموينية المخصصة للعائلات المستورة في مدينة القدس المحتلة.