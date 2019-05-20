تَعرّف على حركة المرور في شوارع قطاع غزة اليوم الاثنين

رام الله - دنيا الوطنقالت الإدارة العامة للمرور والطرقات في محافظات غزة، اليوم الاثنين: حركة مرورية اعتيادية على كافة المفترقات والمحاور الرئيسية.ونوهت عن وجود سوق النصيرات في محافظة الوسطى، وسوق بني سهيلا الداخلي في محافظة خانيونس، ويرجى من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، وترك مسافة أمان وكافية.وأضافت: الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي، مع وجود بعض الأعمال على الطريق.وذكرت بأن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها، تعرض حياتك والآخرين للخطر.وختمت: في حالة وقوع الحوادث بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف، ضماناً لانسيابية الحركة المرورية، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية.