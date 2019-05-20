الرئيس عباس يتوجه الى قطر اليوم ويلتقي أميرها تميم بن حمد غداً

رام الله - دنيا الوطنيتوجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، إلى العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة رسمية، يلتقي خلالها أميرها تميم بن حمد آل ثاني.وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا): إن الرئيس عباس سيصل إلى قطر اليوم الاثنين في زيارة عمل.وأضافت أن أمير قطر، سيستقبل الرئيس عباس بعد غد الثلاثاء بالديوان الأميري.وبحسب وكالة (الشرق) سيبحث الأمير تميم والرئيس الفلسطيني محمود عباس العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومستجدات الأوضاع في فلسطين والمنطقة.