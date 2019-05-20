بناء سواتر رملية على طول طرق غلاف غزة

رام الله - دنيا الوطنبدأت المنظومة الأمنية الإسرائيلية بناء سواتر رملية على طول أحد الطرق المركزية شمال غلاف غزة، وذلك بهدف حماية المسافرين على الطريق من الصواريخ المضادة للدروع التي يتم إطلاقها من قطاع غزة.ووفقاً لموقع (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلي، فإن الحديث يدور عن طريق مركزي تمر منه مئات المركبات المدنية والعسكرية يومياً، حيث إنه مكشوف أمام تهديد النيران المباشرة من أمام شمال قطاع غزة.وقد أكدت المنظومة الأمنية بأنها ستبدأ خلال الأيام المقبلة بمشروع لبناء السواتر الرملية في جميع الطرق المكشوفة أمام تهديد النيران المباشرة في غلاف غزة.يشار إلى أن تهديد الصواريخ المضادة للدروع، أصبح يؤرق المنظومة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية في أعقاب الصاروخ المضاد للدروع الموجه، الذي تم إطلاقه من شمال قطاع غزة خلال التصعيد الأخير، والذي أسفر عن مقتل إسرائيلي بعدما أصاب الصاروخ مركبته بشكل مباشر، الأمر الذي دفع المنظومة الأمنية إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات الدفاعية والوقائية بما في ذلك بناء السواتر الرملية.