الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة

رام الله - دنيا الوطنشنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة وفجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات ومداهماتٍ واسعة في منازل المواطنين بالضفة الغربية المحتلة.وأفادت مصادر محلية، بأنّ جيش الاحتلال اعتقل 8 مواطنين، خلال حملة مداهمات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.واقتاد جنود الاحتلال المعتقلين للاستجواب في منطقة مجهولة، وعُرف منهم:1. الأسير المُحرَر عبد الهادي أبو عيشة من منطقة دائرة السير بمدينة الخليل.2. الأسير المُحرَر إبراهيم عبد الرازق من قرية تياسير شمال شرق طوباس.3 غازي محمد أبو علي- كفر مالك شرق رام الله4 قصي جرادات- سيلة الحارثية غرب جنين5. ضياء محمد إسماعيل ارزيقات- تفوح غرب الخليل