الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة
رام الله - دنيا الوطن
شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة وفجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات ومداهماتٍ واسعة في منازل المواطنين بالضفة الغربية المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، بأنّ جيش الاحتلال اعتقل 8 مواطنين، خلال حملة مداهمات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.
واقتاد جنود الاحتلال المعتقلين للاستجواب في منطقة مجهولة، وعُرف منهم:
1. الأسير المُحرَر عبد الهادي أبو عيشة من منطقة دائرة السير بمدينة الخليل.
2. الأسير المُحرَر إبراهيم عبد الرازق من قرية تياسير شمال شرق طوباس.
3 غازي محمد أبو علي- كفر مالك شرق رام الله
4 قصي جرادات- سيلة الحارثية غرب جنين
5. ضياء محمد إسماعيل ارزيقات- تفوح غرب الخليل
شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة وفجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات ومداهماتٍ واسعة في منازل المواطنين بالضفة الغربية المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، بأنّ جيش الاحتلال اعتقل 8 مواطنين، خلال حملة مداهمات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.
واقتاد جنود الاحتلال المعتقلين للاستجواب في منطقة مجهولة، وعُرف منهم:
1. الأسير المُحرَر عبد الهادي أبو عيشة من منطقة دائرة السير بمدينة الخليل.
2. الأسير المُحرَر إبراهيم عبد الرازق من قرية تياسير شمال شرق طوباس.
3 غازي محمد أبو علي- كفر مالك شرق رام الله
4 قصي جرادات- سيلة الحارثية غرب جنين
5. ضياء محمد إسماعيل ارزيقات- تفوح غرب الخليل
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