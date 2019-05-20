قناة الجزيرة توقف صحفيين عن العمل بسبب تقرير عن محرقة اليهود

شاهد الفيلم الذي أثار ضجة وقامت الجزيرة بحذفه



رام الله - دنيا الوطنقالت شبكة (فرانس برس): إن قناة الجزيرة القطرية، أوقفت اثنين من صحفييها عن العمل، على خلفية إنتاج مقطع مصور عن محرقة اليهود، بدعوى أنه "خالف المعايير والضوابط التحريرية" لشبكة الجزيرة الإعلامية.وأكد الفيديو الذي نشرته القناة الرقمية (AJ+) التابعة لشبكة الجزيرة القطرية أن "رواية" قتل النازيين لستة ملايين يهودي "تبنّتها الحركة الصهيونية".وفي الفيديو الذي تم بثّه لأول مرة في 18 أيار/مايو أرفقت مشاهد اضطهاد اليهود الأوروبيين إبان الحكم النازي وصور القتلى بتساؤل عن سبب تسليط الضوء عليهم دون سواهم.ويشير الفيديو إلى أن الاضطهاد الممنهج لم يقتصر على اليهود، لكن بسبب امتلاكهم "موارد مالية" وقدرتهم على الوصول إلى "مؤسسات إعلامية" تمكّنوا من "تسليط الضوء" على معاناتهم.وجاء في بيان نشرته شبكة الجزيرة أن القناة الرقمية "اتّخذت إجراءات إدارية تأديبية" بحق الصحفيين وحذفت "الفيديو المذكور والمنشورات المرافقة له من كل حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فور ملاحظة أن محتواه يتعارض مع معايير القناة المهنية".وقال ياسر بشر، المدير التنفيذي للقطاع الرقمي بالشبكة: "إن المقطع المصور تضمن إساءة واضحة وإن الشبكة تتبرأ منه ولا تقبل بنشر مثل هذا المحتوى على منصاتها وقنواتها الرقمية".وأعلن في رسالة داخلية عن "برنامج تدريبي إلزامي يعزز الوعي بحساسية بعض القضايا لدى منتجي المحتوى الرقمي للشبكة"، بحسب بيان الشبكة.وقالت ديمة الخطيب، مديرة القنوات الرقمية التابعة للشبكة: إنه "تم إنتاج الفيديو من دون الإشراف التحريري اللازم"، وأضافت أنه "تتم مراجعة ضوابط الإنتاج والنشر لضمان عدم خروج أي مادة عن المسار المعتمد في أي ظرف كان".