دولي

ترامب يُهدد إيران: إذا أرادت الحرب فستكون نهايتها

ترامب يُهدد إيران: إذا أرادت الحرب فستكون نهايتها
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران، بشدة، من مغبة توجيه أي تهديد إلى الولايات المتحدة.

وقال ترامب في تغريدة له عبر موقع (تويتر): "إذا كانت إيران تريد أن تحارب، فستكون هذه نهايتها الرسمية".

وأضاف موجهاً كلامه للمسؤولين الإيرانيين: "إياكم وتهديد الولايات المتحدة مرة أخرى".


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