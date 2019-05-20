ترامب يُهدد إيران: إذا أرادت الحرب فستكون نهايتها

رام الله - دنيا الوطنحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران، بشدة، من مغبة توجيه أي تهديد إلى الولايات المتحدة.وقال ترامب في تغريدة له عبر موقع (تويتر): "إذا كانت إيران تريد أن تحارب، فستكون هذه نهايتها الرسمية".وأضاف موجهاً كلامه للمسؤولين الإيرانيين: "إياكم وتهديد الولايات المتحدة مرة أخرى".