ترامب يُهدد إيران: إذا أرادت الحرب فستكون نهايتها
رام الله - دنيا الوطن
حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران، بشدة، من مغبة توجيه أي تهديد إلى الولايات المتحدة.
وقال ترامب في تغريدة له عبر موقع (تويتر): "إذا كانت إيران تريد أن تحارب، فستكون هذه نهايتها الرسمية".
وأضاف موجهاً كلامه للمسؤولين الإيرانيين: "إياكم وتهديد الولايات المتحدة مرة أخرى".
حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران، بشدة، من مغبة توجيه أي تهديد إلى الولايات المتحدة.
وقال ترامب في تغريدة له عبر موقع (تويتر): "إذا كانت إيران تريد أن تحارب، فستكون هذه نهايتها الرسمية".
وأضاف موجهاً كلامه للمسؤولين الإيرانيين: "إياكم وتهديد الولايات المتحدة مرة أخرى".
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