شؤون فلسطينية

الاحتلال يستعد لمنع الاعتكاف في الأقصى

الاحتلال يستعد لمنع الاعتكاف في الأقصى
المصلين في الاقصى
رام الله - دنيا الوطن
شارك عشرات الآلاف من المصلين من القدس وخارجها، بصلاتي العشاء وقيام الليل "التراويح"، في المسجد الأقصى المبارك، فيما تستعد قوات الاحتلال، لمنع اعتكاف المصلين برحابه الطاهرة.

وقالت الوكالة الرسمية: إن مئات المصلين، تناولوا افطارهم في باحات المسجد، كما تشهد أسواق القدس في البلدة القديمة حركة تجارية واسعة ونشطة، في حين دفع الاحتلال بتعزيزاته إلى البلدة القديمة ومحيطها، وانتشر بشكل لافت في باحة باب العامود (أشهر أبواب القدس القديمة) لمنع تجمع الشبان، وإحباط أي فعاليات رمضانية في المكان.

وكانت قوات الاحتلال، اقتحمت المسجد الأقصى منتصف الليلة الماضية، وأخرجت بالقوة مئات المصلين المعتكفين فيه.

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