اللواء عطا الله: أساس نجاح العمل الشرطي هو ثقة المواطن بالشرطة

رام الله - دنيا الوطنأكد اللواء حازم عطا الله، مدير عام الشرطة الفلسطينية، أن أساس نجاح العمل الشرطي، هو ثقة المواطن بالشرطة.وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن ذلك جاء خلال زيارة، قام بها اللواء عطا الله لمديرية شرطة محافظة رام الله والبيرة؛ لتناول وجبة الإفطار إلى جانب مرتبات الشرطة، وكان في استقباله مدير شرطة المحافظة العقيد حقوقي طارق الحاج، ونائبه العقيد حسين عيد، ومدراء الإدارات والأقسام والمراكز.وفي بداية اجتماع مع مدراء الإدارات والضباط، نقل لهم تحياتالرئيس محمود عباس القائد الأعلى لقوى الأمن، ورئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور محمد اشتية، مقدماً لهم التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.وأكد على أهمية تعزيز التواصل والتعاون بين مختلف شرائح المجتمع، من أجل تحقيق الأهداف المشتركة في ترسيخ ركائز الأمن والاستقرار، وتلبية تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشريف.وقال: "نسعى دائماً نحو الارتقاء بمسيرة العمل الشرطي، ورفع كفاءة منتسبي الشرطة إلى أعلى المستويات، بهدف تقديم خدمات شرطية عالية الجودة للمواطن، وحتى يصبح المجتمع أكثر أمناً واستقراراً وسلامة"، مشدداً على ضرورة الاستمرارية في الحفاظ على كرامة وحقوق المواطن، أثناء تأدية الواجب الوطني والديني والأخلاقي والإنساني في حفظ الأمن وتطبيق سيادة القانون.وعبر عن اعتزازه وفخره بعناصر المؤسسة الأمنية الشرطية، باعتبارهم حاضر ومستقبل هذا الوطن ودرعه الواقي.وكان برفقة عطا الله، خلال الزيارة، العميد خالد السباتين، رئيس ديوان مدير عام الشرطة، والعقيد وليد البيضة، مدير الإدارة المالية للشرطة.