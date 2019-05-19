شؤون فلسطينية

سلمان بن إبراهيم يُؤكد للرجوب دعم الاتحاد الآسيوي للكرة الفلسطينية

سلمان بن إبراهيم يُؤكد للرجوب دعم الاتحاد الآسيوي للكرة الفلسطينية
الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي واللواء جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
أكد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، حرص الاتحاد الآسيوي على دعم ومساندة جهود الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، الهادفة لصون مكتسبات الكرة الفلسطينية، وتعزيز مكانتها المتنامية على الساحتين القارية والدولية.

جاء ذلك، لدى لقاء بن إبراهيم للواء جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، مساء اليوم الأحد في البحرين، وبحضور طه عبد القادر، سفير دولة فلسطين لدى مملكة البحرين.

ورحب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالرجوب، مشيداً بجهوده المثمرة في خدمة الحركة الرياضية الفلسطينية بصفة عامة، ولعبة كرة القدم على وجه الخصوص، وبالتطور الملموس في مخرجات كرة القدم الفلسطينية في السنوات القليلة الماضية.

وأشار بن إبراهيم إلى حرص الاتحاد الآسيوي على مواصلة تقديم شتى أنواع الدعم للاتحاد الفلسطيني عبر مختلف برامج الدعم التي تركز على الارتقاء بالبنية التحتية والفئات العمرية والكرة النسوية وقطاعات التحكيم والتدريب والإدارة الكروية معربا عن ثقته بأن الاستثمار الأمثل لأوجه الدعم سيسهم في دفع خطط وبرامج تطوير الكرة الفلسطينية بمختلف أركانها.

من جانبه، أعرب الرجوب عن شكره وتقديره لبن إبراهيم على حسن الضيافة، مشيداً بدعم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لكرة القدم الفلسطينية، ومؤكداً حرص الاتحاد الفلسطيني على التفاعل البناء مع خطط الاتحاد القاري، الرامية لبناء مستقبل مشرق لكرة القدم الآسيوية.

وكان الرجوب قد التقى في العاصمة القطرية الدوحة مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، والأمين العام للفيفا فاطمة سامورا، وناقش معهما آليات حماية الرياضة الفلسطينية، في ضوء ما تتعرض له من انتهاكات إسرائيلية يومية.

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