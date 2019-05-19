أردوغان: سنصنع صواريخ (إس 500)

رام الله - دنيا الوطنأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس السبت، أن شراء تركيا منظومة (إس- 400) الدفاعية من روسيا، اتفاق لا رجعة فيه، مؤكداً أن بلاده ستشترك أيضاً مع موسكو في إنتاج منظومة الدفاع (إس- 500).وأشار أردوغان، في لقاء مع طلاب جامعيين في إسطنبول، إلى أن الدراسات الفنية التي أجرتها تركيا، تظهر أنه ليست هناك مشكلة في التوافق التشغيلي بين نظام (إس- 400) وطائرات (إف- 35)، وشدد الرئيس التركي على أن تركيا، ستتسلم طائرات (إف- 35) عاجلا أم آجلاً، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وكان مسؤولون أميركيون، وصفوا شراء تركيا منظومة الدفاع الصاروخي (إس- 400) بأنه "إشكالية كبيرة" قائلين: إنه سيهدد أمن مقاتلات (إف- 35) الأميركية، التي تصنعها شركة (لوكهيد مارتن).ولم يوضح أردوغان أي تفاصيل بشأن مواعيد العمل على صواريخ (إس- 500)، مكتفياً بالقول: "سيكون هناك إنتاج مشترك لمنظومة (إس- 500)، بعد (إس- 400).كما كرر أردوغان أنّ بلاده ستحصل على نظام (إس- 400) في تموز/ يوليو، قائلاً: "لكن (هذا الموعد) قد يتم تقديمه".وقال الرئيس التركي: "إنهم (الأميركيون) يمررون الكرة في منتصف الملعب الآن، ويعبرون عن بعض الرفض، لكن آجلاً أو عاجلاً سنتسلم طائرات (إف- 35) امتناع الولايات المتحدة عن تسليمها ليس خياراً".وأدى شراء أنقرة صواريخ (إس- 400) الروسية إلى توتير العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، العضوين في حلف شمال الأطلسي.وتخشى الولايات المتحدة من أن التكنولوجيا المستخدمة في نظام (إس- 400) يُمكن أن تستخدم في جمع بيانات تقنية عن الطائرات العسكريّة التابعة لحلف الأطلسي، الذي تنتمي إليه تركيا، مما قد يسمح بوصول روسيا أيضاً إلى تلك البيانات.وفي حال نفذت تركيا اتّفاقها مع موسكو، يمكن أن تعاقب بموجب قانون أميركي، ينص على فرض عقوبات اقتصادية على أي دولة توقع عقود تسليح مع شركات روسية.