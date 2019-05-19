دولي

ألمانيا.. الآلاف يتظاهرون ضد تنامي العنصرية في أوروبا

ألمانيا.. الآلاف يتظاهرون ضد تنامي العنصرية في أوروبا
رام الله - دنيا الوطن
شهدت ألمانيا مظاهرات احتجاجية ضد تنامي العنصرية في أوروبا قبل أسبوع من الانتخابات البرلمانية الأوروبية في 26 أيار/مايو الجاري.

وشارك الآلاف في المظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها مدن كولونيا ولايبزيغ وميونيخ وهامبورغ وهامبورغ وشتوتغارت.

وبحسب وكالة (الأناضول)، نظمت تلك المظاهرات العديد من المنظمات غير الحكومية بينها "مبادرة أوروبا للجميع، وقد هتف المحتجون (أوروبا للجميع)، و(نحن ضد التطرف القومي)، كما رفعوا لافتات كتب عليها شعارات ضد العنصرية في أوروبا.

وشارك في المظاهرات زعيم الحزب الاجتماعي الديمقراطي الألماني أندرياس ناليس، ووزيرة العدل الاتحادي في كولونيا المرشحة عن الحزب الاجتماعي الديمقراطي في انتخابات البرلمان الأوروبي، كاترينا بارلي.

من جهته، أعرب وزير الخارجية ألمانيا هايكو ماس، عبر حسابه على (تويتر)، عن ارتياحه للمشاركة في المظاهرات المناوئة للعنصرية، مطالبًا الألمان بالتصويت لصالح المرشحين المناهضين للعنصرية في أوروبا.

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