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الحوثيون: عمليات عسكرية قادمة تستهدف 300 هدف بالسعودية والإمارات واليمن

الحوثيون: عمليات عسكرية قادمة تستهدف 300 هدف بالسعودية والإمارات واليمن
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت جماعة الحوثي، اليوم الأحد، أن هجمات 14 أيار/ مايو على منشأتين لـ (أرامكو) السعودية بداية لعمليات ستستهدف 300 هدف حيوي وعسكري في المملكة والإمارات واليمن.

وقال مصدر في وزارة الدفاع التابعة لحكومة الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء، في بيان نشرته وكالة (سبأ) بنسختها التابعة لجماعة الحوثي: "إن عملية التاسع من رمضان، تأتي تدشينا لعمليات عسكرية قادمة، تستهدف من خلالها القوات المسلحة بنك أهداف يضم 300 هدف حيوي وعسكري".

وأضاف المصدر: "العملية هي الأولى التي تستهدف بها قواتنا المسلحة أول هدف في قائمة الأهداف المعلن عنها في آذار/ مارس الماضي، ليتبقى ضمن بنك الأهداف 299 هدفاً".

وأوضح أن هذه الأهداف، تشمل مقرات ومنشآت عسكرية وحيوية على امتداد جغرافيا الإمارات والسعودية، وكذلك المنشآت والمقرات والقواعد العسكرية.

وأوضح، أنه في الوقت الذي ستتوقف فيه الأحداث، ستتوقف كل العمليات العسكرية للجيش واللجان الشعبية.

واعتبر المصدر، أن توقف الأحداث في اليمن مقدمة حقيقية للوصول إلى مرحلة، يسود فيها السلام، ويتحقق الأمن من الجميع وللجميع، فاليمن لا يشكل أي تهديد على أحد، ولم تكن لديه أي نوايا ضد الجيران على الإطلاق.

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