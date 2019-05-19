الدفاع الروسية: مقتل عسكرييْن سورييْن بعمليات قصف نفذها مسلحون بإدلب

رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الدفاع الروسية، بمقتل عسكريين سوريين اثنين وإصابة 7 آخرين، اليوم الأحد، جراء عمليات قصف استهدفت مواقع لقوات الجيش السوري، نفذها مسلحون من منطقة إدلب.وقال اللواء فيكتور كوبتشيشين، مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا، والتابع لوزارة الدفاع الروسية، في بيان صدر عنه مساء الأحد: "على الرغم من وقف القوات المسلحة للجمهورية العربية السورية، اعتباراً من منتصف ليل 18 أيار/ مايو، إطلاق النار في منطقة إدلب لخفض التصعيد بصورة أحادية الجانب، إلا أن انتهاكات التشكيلات المسلحة غير الشرعية لا تزال مستمرة"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأوضح كوبتشيشين، أن المسلحين قصفوا، خلال الساعات الـ 24 الماضية، مواقع القوات الحكومية السورية 13 مرة على الأقل.وبين أن 11 عملية قصف، استهدفت مواقع العسكريين السوريين في اللاذقية، وواحدة في حماة، وأخرى في إدلب.